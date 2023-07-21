ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Ингульца

Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании еще одного новичка.

Житомирский клуб заключил контракт сроком на 5 лет с защитником Артемом Смоляковым.

Смоляков – воспитанник академии «Днепра». До перехода в «Полесье» Артем выступал за футбольный клуб «Ингулец».

В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в Украинской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что владелец «Ингульца» Александр Поворознюк оценивает левого защитника Артема Смолякова в 500 тысяч долларов.