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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 14:06 |
977
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Ингульца

Артем Смоляков заключил контракт сроком на 5 лет

21 июля 2023, 14:06 |
977
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Ингульца
ФК Полесье. Артем Смоляков

Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании еще одного новичка.

Житомирский клуб заключил контракт сроком на 5 лет с защитником Артемом Смоляковым.

Смоляков – воспитанник академии «Днепра». До перехода в «Полесье» Артем выступал за футбольный клуб «Ингулец».

В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в Украинской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что владелец «Ингульца» Александр Поворознюк оценивает левого защитника Артема Смолякова в 500 тысяч долларов.

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Источник ФК Полесье
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