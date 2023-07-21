Украина. Премьер лига21 июля 2023, 14:06 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Ингульца
Артем Смоляков заключил контракт сроком на 5 лет
21 июля 2023, 14:06 |
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Футбольный клуб «Полесье» сообщил о подписании еще одного новичка.
Житомирский клуб заключил контракт сроком на 5 лет с защитником Артемом Смоляковым.
Смоляков – воспитанник академии «Днепра». До перехода в «Полесье» Артем выступал за футбольный клуб «Ингулец».
В прошлом сезоне футболист сыграл 28 матчей в Украинской Премьер-Лиге.
Ранее сообщалось, что владелец «Ингульца» Александр Поворознюк оценивает левого защитника Артема Смолякова в 500 тысяч долларов.
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