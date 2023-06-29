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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 11:45 | Обновлено 29 июня 2023, 11:50
289
0

Источник: Кучерук и Полегенько покинули Зарю

Голкипер и полузащитник не смогли показать себя с лучшей стороны во второй половине сезона

29 июня 2023, 11:45 | Обновлено 29 июня 2023, 11:50
289
0
Источник: Кучерук и Полегенько покинули Зарю
УАФ. Владислав Кучерук

Голкипер Владислав Кучерук и полузащитник Павел Полегенько покинули «Зарю». Об этом сообщает информационный сайт болельщиков луганского клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Кучерук так и не дебютировал за луганчан. Он пришел в команду в январе 2023 года.

На счету 28-летнего Полегенько, который присоединился к луганчанам в начале марта, 12 матчей, но без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Зарю» в следующем сезоне возглавит экс-игрок «Шахтера» Ненад Лалатович.

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Владислав Кучерук Павел Полегенько Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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