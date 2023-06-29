Источник: Кучерук и Полегенько покинули Зарю

Голкипер Владислав Кучерук и полузащитник Павел Полегенько покинули «Зарю». Об этом сообщает информационный сайт болельщиков луганского клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Кучерук так и не дебютировал за луганчан. Он пришел в команду в январе 2023 года.

На счету 28-летнего Полегенько, который присоединился к луганчанам в начале марта, 12 матчей, но без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Зарю» в следующем сезоне возглавит экс-игрок «Шахтера» Ненад Лалатович.