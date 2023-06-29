Украина. Премьер лига29 июня 2023, 11:45 | Обновлено 29 июня 2023, 11:50
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Источник: Кучерук и Полегенько покинули Зарю
Голкипер и полузащитник не смогли показать себя с лучшей стороны во второй половине сезона
29 июня 2023, 11:45 | Обновлено 29 июня 2023, 11:50
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Голкипер Владислав Кучерук и полузащитник Павел Полегенько покинули «Зарю». Об этом сообщает информационный сайт болельщиков луганского клуба.
В прошлом сезоне 24-летний Кучерук так и не дебютировал за луганчан. Он пришел в команду в январе 2023 года.
На счету 28-летнего Полегенько, который присоединился к луганчанам в начале марта, 12 матчей, но без результативных действий.
Ранее сообщалось, что «Зарю» в следующем сезоне возглавит экс-игрок «Шахтера» Ненад Лалатович.
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