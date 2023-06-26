Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович
У луганчан вновь может быть тренер-иностранец
Новым наставником луганской «Зари» может стать серб Ненад Лалатович.
45-летний уроженец Белграда в настоящий момент возглавляет тренерский штаб сербского клуба «Младост» из Нови Сада.
«Зарю» в сезоне-2022/2023 возглавлял Патрик ван Леувен из Нидерландов, под руководством которого команда заняла третье место в итоговой таблице УПЛ.
Ненад Лалатович, будучи футболистом, с 2003 по 2005 год защищал цвета донецкого «Шахтера». В рядах «горняков» он становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, выигрывал Суперкубок страны.
🚨| Nenad Lalatović preuzima ukrajinsku Zorju, trećeplasirani tim tamošnjeg šampionata, saznaje https://t.co/xFbWiJb56J! pic.twitter.com/9MwDYveT9k— Butasport.rs (@butasport) June 25, 2023
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