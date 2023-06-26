Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 15:15 | Обновлено 26 июня 2023, 15:23
1079
3

Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович

У луганчан вновь может быть тренер-иностранец

26 июня 2023, 15:15 | Обновлено 26 июня 2023, 15:23
1079
3
Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович
ФК Младост Нови Сад. Ненад Лалатович

Новым наставником луганской «Зари» может стать серб Ненад Лалатович.

45-летний уроженец Белграда в настоящий момент возглавляет тренерский штаб сербского клуба «Младост» из Нови Сада.

«Зарю» в сезоне-2022/2023 возглавлял Патрик ван Леувен из Нидерландов, под руководством которого команда заняла третье место в итоговой таблице УПЛ.

Ненад Лалатович, будучи футболистом, с 2003 по 2005 год защищал цвета донецкого «Шахтера». В рядах «горняков» он становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, выигрывал Суперкубок страны.

По теме:
Ребус для Геллера. Кто возглавит Зарю
Александрия продлила контракт с основным вратарем
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Надежда одна – первое место и чемпионство Динамо»
Ненад Лалатович Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Футбол | 26 июня 2023, 13:28 0
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков

Клуб чрезвычайно активен на рынке

«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
Война | 26 июня 2023, 10:28 5
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС

Могут привести в исполнение в любое время

КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
Теннис | 25.06.2023, 14:04
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
Волейбол | 25.06.2023, 19:55
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Теннис | 25.06.2023, 20:17
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Костюк и Крейчикова – чемпионки Бирмингема. Это 2-й парный трофей для Марты
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
надо было Кривенцова назначать
Ответить
+1
pricolist
Спорт юа, напишіть хоча би здобутки потенційного тренера Зорі, які місця з командами займав. Не зрозуміло ж що за коуч 
Ответить
+1
serhiy
Серб(((
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
Магучих завоевала золото Европейских игр 2023 в прыжках в высоту
25.06.2023, 20:05 10
Другие виды
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
24.06.2023, 21:28 26
Футбол
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
24.06.2023, 23:20 4
Волейбол
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
24.06.2023, 09:48 20
Футбол
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
24.06.2023, 23:55 7
Футбол
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
24.06.2023, 23:14
Другие виды
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
24.06.2023, 20:58 69
Футбол
Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги
Реванш не состоялся. Украина снова проиграла Турции в финале Евролиги
25.06.2023, 23:50 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем