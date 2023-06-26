Источник: Зарю возглавит экс-игрок Шахтера Лалатович

Новым наставником луганской «Зари» может стать серб Ненад Лалатович.

45-летний уроженец Белграда в настоящий момент возглавляет тренерский штаб сербского клуба «Младост» из Нови Сада.

«Зарю» в сезоне-2022/2023 возглавлял Патрик ван Леувен из Нидерландов, под руководством которого команда заняла третье место в итоговой таблице УПЛ.

Ненад Лалатович, будучи футболистом, с 2003 по 2005 год защищал цвета донецкого «Шахтера». В рядах «горняков» он становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, выигрывал Суперкубок страны.