Ребус для Геллера. Кто возглавит Зарю

Луганская «Заря» начала подготовку к новому сезону в Киеве. С командой не работает главный тренер Патрик ван Леувен, как и его первый ассистент Раймонд Аттевелд. Нидерландский специалист одной ногой в «Шахтере». Сейчас обязанности наставника исполняет Александр Чижов, в прошлом сезоне находившийся в штабе ван Леувена.

Могут ли у «Зари» возникнуть проблемы из-за возможной потери тренера? Владелец клуба Евгений Геллер не раз демонстрировал прекрасную интуицию при выборе главного тренера. Сначала доверил команду Юрию Вернидубу, до этого не работавшему главным тренером. Юрий Николаевич задержался в должности на 9 лет, вывел команду в еврокубки и стал бронзовым призером УПЛ. Аналогично было с Виктором Скрипником, до этого в Украине не работавшим. «Заря» однажды даже могла замахнуться на серебро и играла в ЛЕ и ЛК. Патрик ван Леувен дал клубу из Луганска не только результат, но и качество игры. В прошлом сезоне при определенных обстоятельствах были даже шансы на чемпионство. Поэтому, безусловно, у Евгения Борисовича есть хорошие шансы угадать с тренером на этот раз.

Из кого будет выбирать президент «Зари»? Есть несколько кандидатов. Давайте их рассмотрим.

Александр Бабич



ФК Мариуполь. Александр Бабич

Не великий секрет, что агент Вадим Шаблий оказывает влияние на трансферную политику «Зари». Комплектация команды во многом входит в полномочия босса ProStar. Патрик Ван Леувен также является клиентом Шаблия. Сейчас у компании Вадима не так много претендентов на должность тренера «Зари».

Если бы Руслан Ротань зимой не возглавил «Александрию», то сейчас бы имел отличные шансы на работу в луганском клубе. А так возможным вариантом выглядит только Александр Бабич.

Когда «Днепр-1» хотел пригласить Виктора Скрипника на должность наставника, то как раз Бабич должен был возглавить «Зарю». Но владелец клуба Геллер не разрешил Скрипнику уйти к конкуренту.

Собственно, только тот факт, что Бабич работает с Шаблием, позволяет ему надеяться трудоустроиться в «Заре». Были у него неплохие периоды в «Черноморце» и «Мариуполе», но это уже было довольно давно. В Украине последним местом работы был «Кривбасс», где тренер не задержался. В футбольных кругах говорили, что причиной расставания стали проблемы Бабича со спортивным режимом. Имея довольно хороший состав на уровне Первой лиги, «Кривбасс» Бабича выглядел не очень убедительно по качеству игры.

После начала полномасштабной войны Бабич оказался в Болгарии, где работает в команде «Фратрия». У нее российский владелец Виктор Бакуревич (в 2008 году покинул рф). Команда формировалась из молодых игроков, есть выходцы из Украины. Они играли на любительском уровне, но планировали заявляться в третью лигу Болгарии. Бабич там даже не был тренером, а только консультантом.

С таким резюме претендовать на должность тренера «Зари» будет тяжело. Владелец клуба хочет бороться за медали, развивать игроков. Успехи Бабича в прошлом. Не менее важно, что построение игры этого тренера не совсем совпадает с тем, что играла «Заря» с последними двумя тренерами. Силовой футбол вместо комбинационного требует времени на перестройку.

Бабич может получить должность тренера «Зари» только при одном условии – не удастся договориться с другими кандидатами. Если придется назначать доступного наставника.

Валерий Кривенцов





Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Бывшего игрока сборной Украины весной можно было увидеть на матчах «Зари». Кривенцов с осени без работы, когда он неожиданно покинул «Металлист 1925». По сути, заслуга Валерия Сергеевича в успехах харьковчан огромна. Фактически, он создал эту команду. Не просто достиг с ней выхода в УПЛ, но и поставил стиль игры – короткий пас, довольно неплохое качество футбола. Особенно, учитывая, что состав команды был совсем слабеньким.

Приглашение Кривенцова имеет свою логику. Он продолжит линию Ван Леувена и Скрипника. Стиль игры не нужно будет менять. Валерий Сергеевич в свое время дошел до финала Юношеской Лиги УЕФА с «Шахтером». Он умеет работать с молодыми игроками, открывать футболистов.

Очень интересно было бы посмотреть на Кривенцова, когда он получит качественных игроков, хотя бы на уровне Украины. Это тренер, который во главу угла ставит качество игры. Его команды не могут априори играть на отбой. Такой наставник может быть очень близок философии «Зари», где нужно развивать футболистов.

Игорь Костюк



ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк возглавляет юношескую команду «Динамо» с 2017 года. За это время большое количество игроков перешли в первую команду. В юношеской Лиге УЕФА удалось себя показать.

Костюк – хороший тренер, прекрасный аналитик, психолог. Он заслужил свой шанс в первой команде «Динамо», но никак не выпадает возможность. Если через юношескую команду нельзя осуществить свою мечту, то, возможно, стоит попробовать другой вариант? В «Заре» можно было себя проявить, а потом вернуться в родную команду.

Работа в луганском клубе очень близка к тому, что Костюк имеет сейчас в «Динамо» - молодые футболисты, конструктивный футбол. Тем более что можно арендовать своих бывших подопечных по юношеской команде «Динамо» - Антона Боля, Самбу Диалло, Александра Яцыка и, возможно, еще кого-то. Никуда не нужно ехать. «Заря» базируется в Киеве.

Здесь есть свой риск. Можно потерять работу, на которой ты достиг значительных высот. Но иногда риск может принести успех.

Александр Хацкевич



ФК Шахтер. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» сейчас без работы. После того, как он покинул «Динамо», карьера пошла на спад. Сначала поехал в «Ротор», где надолго не задержался. Не показав ничего. Затем краткосрочная командировка на Кипр.

Тем не менее, у Хацкевича есть определенный уровень. Не нужно требовать от белорусского тренера чего-либо невероятного, что он априори не может дать. Это опытный тренер, которому нужно дать игроков. По меркам Украины «Заря» здесь ему может предложить довольно неплохой состав.

Сейчас тренер уже продолжительное время в творческом отпуске. «Заря» была бы для него отличным вариантом. Из Киева никуда не нужно уезжать. Амбициозный проект, который может вернуть тренерскую карьеру.

Андрес Карраско



ФК Шахтер. Андрес Карраско

Если у «Зари» вышло с бывшим методистом «Шахтера» ван Леувеном, то почему бы не выйти с бывшим тренером юношеской команды Андресом Карраско? Это наставник из системы «Барселоны», уже изрядно поездивший по миру. Сейчас работает в «Динамо» Тбилиси главой молодежного департамента. Клуб из столицы Грузии хочет развивать свою молодежь. Поэтому пригласили тренера, который силен в этих моментах.

Для Карраско приглашение «Зари» – это возможность попробовать себя на взрослом уровне. У команды хорошие позиции в УПЛ и она будет играть в еврокубках. Клуб делает ставку на молодых игроков. С такими футболистами испанец хорошо умеет работать.

Карраско адаптирован к жизни в Украине. Понимает ментальность наших футболистов. Здесь могут возникнуть две проблемы – война и контракт с «Динамо» Тбилиси до конца 2024 года.

Какой выбор сделает Евгений Геллер – станет известно скоро.

Сергей ТИЩЕНКО