ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала Приймака

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила о подписании украинского полузащитника Владислава Приймака.

26-летний футболист будет выступать под 3-м номером. Срок действия контракта не разглашается.

Предыдущим клубом Приймака были львовские «Карпаты», которые он покинул в июне. В сезоне-2022/23 Владислав сыграл в 19 матчах в Первой лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В течение карьеры Приймак выступал за юношеские команды «Динамо», «Прикарпатье», «Верес», «Львов» и «Волынь».

«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В новом сезоне «пивовары» выступят в элитном дивизионе чемпионата Украины.