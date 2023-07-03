ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала Приймака
26-летний футболист будет выступать под 3-м номером
Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила о подписании украинского полузащитника Владислава Приймака.
26-летний футболист будет выступать под 3-м номером. Срок действия контракта не разглашается.
Предыдущим клубом Приймака были львовские «Карпаты», которые он покинул в июне. В сезоне-2022/23 Владислав сыграл в 19 матчах в Первой лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.
В течение карьеры Приймак выступал за юношеские команды «Динамо», «Прикарпатье», «Верес», «Львов» и «Волынь».
«Оболонь» заняла второе место в Первой лиге. В новом сезоне «пивовары» выступят в элитном дивизионе чемпионата Украины.
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