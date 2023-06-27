Украина. Премьер лига27 июня 2023, 01:59 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока, который недавно покинул Александрию
Эмиль Мустафаев продолжит карьеру в житомирском клубе
27 июня 2023, 01:59 |
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Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально подписал контракт с 21-летним полузащитником Эмилем Мустафаевым.
Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 4 года.
4 дня назад игрок покинул «Александрию», за которую выступал с 2018 года.
В 19 матчах за «Александрию» сезона УПЛ 2022/23 Мустафаев забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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