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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 01:59 |
221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока, который недавно покинул Александрию

Эмиль Мустафаев продолжит карьеру в житомирском клубе

27 июня 2023, 01:59 |
221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока, который недавно покинул Александрию
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально подписал контракт с 21-летним полузащитником Эмилем Мустафаевым.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 4 года.

4 дня назад игрок покинул «Александрию», за которую выступал с 2018 года.

В 19 матчах за «Александрию» сезона УПЛ 2022/23 Мустафаев забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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Эмиль Мустафаев Полесье Житомир Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
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