ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока, который недавно покинул Александрию

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально подписал контракт с 21-летним полузащитником Эмилем Мустафаевым.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 4 года.

4 дня назад игрок покинул «Александрию», за которую выступал с 2018 года.

В 19 матчах за «Александрию» сезона УПЛ 2022/23 Мустафаев забил 2 гола и сделал 5 ассистов.