МУСТАФАЕВ: «Полесье – единственный клуб, выразивший желание видеть меня»

Бывший хавбек «Александрии» Эмиль Мустафаев признался, что стал игроком клуба «Полесье» – новичка Украинской Премьер-лиги. Впрочем, клуб из Житомира о подписании футболиста молодежной сборной Азербайджана еще не объявил.

«Истек мой контракт с клубом, а по поводу нового соглашения мы договориться не смогли. Не сошлись в финансовом вопросе. Поэтому я и расстался с «Александрией». Руслан Ротань хотел, чтобы я остался. Он даже позвонил мне по завершении контракта и сказал об этом. Я ответил, что останусь, если договорюсь с клубом. Естественно, я хотел бы продолжить играть под его руководством, так как он исповедует интересный футбол. Но мы не смогли договориться с клубом, и мне пришлось сделать другой выбор.

Почему «Полесье» Житомир? Это очень интересный клуб. У них хорошие условия. «Полесье» стал единственным клубом, который конкретно выразил желание видеть меня в своих рядах. Они предложили хорошие условия, вели переговоры с моим агентом, отцом. Мы договорились, и я стал игроком этого клуба», – рассказал Мустафаев.

Эмиль Мустафаев дебютировал за главную команду «Александрии» в мае 2021 года. За «горожан» он провел в общей сложности 26 матчей, забил 4 гола, сделал 6 ассистов.