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Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 06:45 | Обновлено 23 июня 2023, 07:13
2792
2

ОФИЦИАЛЬНО. Закончился контракт. Полузащитник покинул Александрию

Эмиль Мустафаев играл за «Александрию» с 2018 года

23 июня 2023, 06:45 | Обновлено 23 июня 2023, 07:13
2792
2
ОФИЦИАЛЬНО. Закончился контракт. Полузащитник покинул Александрию
ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

21-летний полузащитник «Александрии» Эмиль Мустафаев, у которого истек контракт с клубом, покинул ряды «горожан».

Эмиль Мустафаев дебютировал в составе юношеской команды 17 августа 2018 в матче «Александрия» – «Металлург» Запорожье (2:3). В общей сложности за команду U-19 сыграл 43 матча и забил 11 голов, за команду U-21 провел 21 матч, отличившись 5 раз в воротах соперников.

В составе основной команды Эмиль впервые вышел на поле 9 мая 2021 в матче «Заря» Луганск – «Александрия» (2:1). В УПЛ за клуб сыграл 24 матча и забил 2 гола в поединке с СК «Днепр-1». Еще 2 игры сыграл в Кубке Украины, где отличился двумя голами – оба в ворота «Металлиста 1925».

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трансферы Александрия трансферы УПЛ Эмиль Мустафаев расторжение контракта
Источник ФК Александрия
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Gargantua
поедет скорее всего на историческую родину
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+1
Виктор Алтухов
Один из самых перспективных в своем амплуа в стране. Видимо, решил перейти в клуб повыше рангом. Возьмет ли кто? У нас селекция в клубах так себе. Но, скорее всего, уже где-то договорился.
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0
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