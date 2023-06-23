ОФИЦИАЛЬНО. Закончился контракт. Полузащитник покинул Александрию

21-летний полузащитник «Александрии» Эмиль Мустафаев, у которого истек контракт с клубом, покинул ряды «горожан».

Эмиль Мустафаев дебютировал в составе юношеской команды 17 августа 2018 в матче «Александрия» – «Металлург» Запорожье (2:3). В общей сложности за команду U-19 сыграл 43 матча и забил 11 голов, за команду U-21 провел 21 матч, отличившись 5 раз в воротах соперников.

В составе основной команды Эмиль впервые вышел на поле 9 мая 2021 в матче «Заря» Луганск – «Александрия» (2:1). В УПЛ за клуб сыграл 24 матча и забил 2 гола в поединке с СК «Днепр-1». Еще 2 игры сыграл в Кубке Украины, где отличился двумя голами – оба в ворота «Металлиста 1925».