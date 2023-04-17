Источник: Динамо заинтересовалось полузащитником Александрии
Эмиль Мустафаев также на радаре у бельгийского клуба «Вестерло»
Азербайджанский хавбек украинского футбольного клуба «Александрия» Эмиль Мустафаев попал в сферу интересов нескольких команд.
Сообщается, что интерес к 21-летнему полузащитнику имеется от киевского «Динамо», а также некоторых других украинских клубов. Также Мустафаевым заинтересовался середняк бельгийского первенства клуб «Вестерло».
По информации источника, сам футболист не прочь остаться в нынешней команде, однако окончательное решение пока не принято. Контракт Мустафаева с «Александрией» завершается предстоящим летом.
В текущем сезоне Эмиль сыграл 9 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.
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