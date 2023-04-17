Источник: Динамо заинтересовалось полузащитником Александрии

Азербайджанский хавбек украинского футбольного клуба «Александрия» Эмиль Мустафаев попал в сферу интересов нескольких команд.

Сообщается, что интерес к 21-летнему полузащитнику имеется от киевского «Динамо», а также некоторых других украинских клубов. Также Мустафаевым заинтересовался середняк бельгийского первенства клуб «Вестерло».

По информации источника, сам футболист не прочь остаться в нынешней команде, однако окончательное решение пока не принято. Контракт Мустафаева с «Александрией» завершается предстоящим летом.

В текущем сезоне Эмиль сыграл 9 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.