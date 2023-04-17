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  4. Источник: Динамо заинтересовалось полузащитником Александрии
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 13:06 |
1115
2

Источник: Динамо заинтересовалось полузащитником Александрии

Эмиль Мустафаев также на радаре у бельгийского клуба «Вестерло»

17 апреля 2023, 13:06 |
1115
2
Источник: Динамо заинтересовалось полузащитником Александрии
ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

Азербайджанский хавбек украинского футбольного клуба «Александрия» Эмиль Мустафаев попал в сферу интересов нескольких команд.

Сообщается, что интерес к 21-летнему полузащитнику имеется от киевского «Динамо», а также некоторых других украинских клубов. Также Мустафаевым заинтересовался середняк бельгийского первенства клуб «Вестерло».

По информации источника, сам футболист не прочь остаться в нынешней команде, однако окончательное решение пока не принято. Контракт Мустафаева с «Александрией» завершается предстоящим летом.

В текущем сезоне Эмиль сыграл 9 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Эмиль Мустафаев Динамо Киев Вестерло
Источник Azerisport.com
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Комментарии 2
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zhyr
В Динамо нехай спочатку порозпродують непотрібних. Гравців вистачає, а толку ніякого
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0
Gargantua
как свободный агент это лакомый кусок
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0
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