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  4. Источник: Александрия предложила азербайджанскому хавбеку новый контракт
Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 10 апреля 2023, 11:51
334
0

Источник: Александрия предложила азербайджанскому хавбеку новый контракт

Руководство клуба хочет сохранить Эмиля Мустафаева

10 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 10 апреля 2023, 11:51
334
0
Источник: Александрия предложила азербайджанскому хавбеку новый контракт
ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

«Александрия» намерена удержать в команде азербайджанского хавбека Эмиля Мустафаева.

Сообщается, что клуб уже сделал предложение полузащитнику молодежной сборной Азербайджана по новому контракту. Вместе с тем, Мустафаевым интересуются также ряд украинских и азербайджанских клубов.

Отметим, что Эмиль Мустафаев находится в структуре «Александрии» с 2019 года. В текущем сезоне сыграл 8 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.

Контакт 21-летнего игрока рассчитан до конца этого сезона.

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Эмиль Мустафаев Александрия Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник Azerisport.com
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