Украина. Премьер лига10 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 10 апреля 2023, 11:51
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Источник: Александрия предложила азербайджанскому хавбеку новый контракт
Руководство клуба хочет сохранить Эмиля Мустафаева
10 апреля 2023, 11:40 | Обновлено 10 апреля 2023, 11:51
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«Александрия» намерена удержать в команде азербайджанского хавбека Эмиля Мустафаева.
Сообщается, что клуб уже сделал предложение полузащитнику молодежной сборной Азербайджана по новому контракту. Вместе с тем, Мустафаевым интересуются также ряд украинских и азербайджанских клубов.
Отметим, что Эмиль Мустафаев находится в структуре «Александрии» с 2019 года. В текущем сезоне сыграл 8 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.
Контакт 21-летнего игрока рассчитан до конца этого сезона.
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