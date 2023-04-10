Источник: Александрия предложила азербайджанскому хавбеку новый контракт

«Александрия» намерена удержать в команде азербайджанского хавбека Эмиля Мустафаева.

Сообщается, что клуб уже сделал предложение полузащитнику молодежной сборной Азербайджана по новому контракту. Вместе с тем, Мустафаевым интересуются также ряд украинских и азербайджанских клубов.

Отметим, что Эмиль Мустафаев находится в структуре «Александрии» с 2019 года. В текущем сезоне сыграл 8 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал 3 ассиста.

Контакт 21-летнего игрока рассчитан до конца этого сезона.