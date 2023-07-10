ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала Третьякова в Днепр-1

«Александрия» официально сообщила о том, что клуб продал в «Днепр-1» своего полузащитника Максима Третьякова. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

При этом «Днепр-1» о подписании Третьякова пока что не объявил.

27-летний полузащитник выступал за «Александрию» с лета 2019 года. Суммарно провел за команду 92 матча в УПЛ, забив в них рекордные для клуба 25 голов. Также провел 6 матчей в Лиге Европы.