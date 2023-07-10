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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 19:21 | Обновлено 10 июля 2023, 19:22
968
2

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала Третьякова в Днепр-1

Хавбек перейдет в команду Александра Кучера

10 июля 2023, 19:21 | Обновлено 10 июля 2023, 19:22
968
2
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала Третьякова в Днепр-1
ФК Александрия. Максим Третьяков

«Александрия» официально сообщила о том, что клуб продал в «Днепр-1» своего полузащитника Максима Третьякова. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

При этом «Днепр-1» о подписании Третьякова пока что не объявил.

27-летний полузащитник выступал за «Александрию» с лета 2019 года. Суммарно провел за команду 92 матча в УПЛ, забив в них рекордные для клуба 25 голов. Также провел 6 матчей в Лиге Европы.

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Александрия Максим Третьяков Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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Комментарии 2
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Sashko57
С такими трансферами скоро ЧУ будет из 3 конкурентно способных команд Шахтер, Днепр и Динамо. А будет ли интересно смотреть?
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