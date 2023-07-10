Украина. Премьер лига10 июля 2023, 19:21 | Обновлено 10 июля 2023, 19:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала Третьякова в Днепр-1
Хавбек перейдет в команду Александра Кучера
10 июля 2023, 19:21 | Обновлено 10 июля 2023, 19:22
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«Александрия» официально сообщила о том, что клуб продал в «Днепр-1» своего полузащитника Максима Третьякова. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.
При этом «Днепр-1» о подписании Третьякова пока что не объявил.
27-летний полузащитник выступал за «Александрию» с лета 2019 года. Суммарно провел за команду 92 матча в УПЛ, забив в них рекордные для клуба 25 голов. Также провел 6 матчей в Лиге Европы.
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