Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина

«Шахтер» не воспользовался опцией на выкуп у «Андерлехта» контракта 26-летнего левого фулбека Богдана Михайличенко, который сезон-2022/23 провел в стане «горняков» на условиях аренды.

Если еще пару месяцев назад выкуп Михайличенко казался делом решенным, то в конечном итоге «Шахтер» счел сумму, необходимую для его осуществления, завышенной, и отказался от подобной возможности.

Уже на следующей неделе Михайличенко, как ожидается, вернется к тренировкам в составе «Андерлехта», который был бы не против продажи украинца.

Ожидается, что «Шахтер» еще может предложить свои условия по выкупу Михайличенко, однако за меньшую сумму, чем было оговорено ранее.

По данным СМИ, «горняки» имели возможность выкупить Михайличенко у «Андерлехта» за 2,5 миллиона евро.