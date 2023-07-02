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  4. Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 10:59 |
2827
3

Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина

Не исключено, что донецкий клуб еще попытается договориться с брюссельским

02 июля 2023, 10:59 |
2827
3
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
shakhtar.com. Богдан Михайличенко

«Шахтер» не воспользовался опцией на выкуп у «Андерлехта» контракта 26-летнего левого фулбека Богдана Михайличенко, который сезон-2022/23 провел в стане «горняков» на условиях аренды.

Если еще пару месяцев назад выкуп Михайличенко казался делом решенным, то в конечном итоге «Шахтер» счел сумму, необходимую для его осуществления, завышенной, и отказался от подобной возможности.

Уже на следующей неделе Михайличенко, как ожидается, вернется к тренировкам в составе «Андерлехта», который был бы не против продажи украинца.

Ожидается, что «Шахтер» еще может предложить свои условия по выкупу Михайличенко, однако за меньшую сумму, чем было оговорено ранее.

По данным СМИ, «горняки» имели возможность выкупить Михайличенко у «Андерлехта» за 2,5 миллиона евро.

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Богдан Михайличенко Андерлехт Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Voetbal Nieuws
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Gargantua
как бы потом не кусать локти.
2.5 млн не фантастические деньги. А Корниенко после тяжелейшей травмы может и не заиграть на необходимом уровне.
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+2
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Злий Глобинець
Як на мене, Михайличенко досить пристойно грав за гірників. Можливо, він і вартує 2,5 мільйонів. Тут краще домовитись, ніж відмовитись.
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