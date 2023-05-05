Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Бельгийский клуб получит неплохие деньги
Как и сообщал Sport.ua, «Шахтер» близок к тому, чтобы оформить полноценный выкуп у «Андерлехта» контракта левого фулбека Богдана Михайличенко.
По данным бельгийской прессы, в соглашении между клубами есть условие, при выполнении которого для «горняков» автоматически наступает обязательство о выкупе защитника.
От продажи 26-летнего украинца «Андерлехт» в этом случае выручит 2,5 миллиона евро.
Напомним, Михайличенко был арендован «Шахтером» с опцией выкупа летом минувшего года на один сезон. К настоящему моменту футболист провел за «горняков» 28 матчей во всех турнирах (2 гола, 5 ассистов).
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