Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта

Как и сообщал Sport.ua, «Шахтер» близок к тому, чтобы оформить полноценный выкуп у «Андерлехта» контракта левого фулбека Богдана Михайличенко.

По данным бельгийской прессы, в соглашении между клубами есть условие, при выполнении которого для «горняков» автоматически наступает обязательство о выкупе защитника.

От продажи 26-летнего украинца «Андерлехт» в этом случае выручит 2,5 миллиона евро.

Напомним, Михайличенко был арендован «Шахтером» с опцией выкупа летом минувшего года на один сезон. К настоящему моменту футболист провел за «горняков» 28 матчей во всех турнирах (2 гола, 5 ассистов).