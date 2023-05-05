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  4. Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 15:25 |
627
1

Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта

Бельгийский клуб получит неплохие деньги

05 мая 2023, 15:25 |
627
1
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
shakhtar.com. Богдан Михайличенко

Как и сообщал Sport.ua, «Шахтер» близок к тому, чтобы оформить полноценный выкуп у «Андерлехта» контракта левого фулбека Богдана Михайличенко.

По данным бельгийской прессы, в соглашении между клубами есть условие, при выполнении которого для «горняков» автоматически наступает обязательство о выкупе защитника.

От продажи 26-летнего украинца «Андерлехт» в этом случае выручит 2,5 миллиона евро.

Напомним, Михайличенко был арендован «Шахтером» с опцией выкупа летом минувшего года на один сезон. К настоящему моменту футболист провел за «горняков» 28 матчей во всех турнирах (2 гола, 5 ассистов).

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Источник Voetbal Nieuws
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Комментарии 1
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avk2307
Лучшее приобретение Шахтера из всех трансферов "военного времени",если выкупят конечно.
Остальных если проанализировать, то очень слабо.
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