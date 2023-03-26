Шахтер активирует опцию на выкуп контракта Михайличенко

Как стало известно Sport.ua, донецкий «Шахтер» в ближайшее время намерен активировать опцию на выкуп контракта левого защитника Богдана Михайличенко.

26-летний футболист в настоящий момент выступает за «горняков» на правах аренды из «Андерлехта».

Михайличенко хотел бы продолжать играть в Украине, чтобы быть поближе к своей семье.

Напомним, «Андерлехт» купил Михайличенко у «Зари» летом 2020 года за 500 тысяч евро. Нынешняя оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Михайличенко провел за «горняков» 23 матча во всех турнирах, отличившись 2 голами и 4 ассистами.