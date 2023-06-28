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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 15:55 |
531
0

Минай попрощался с пятью футболистами

Коломоец, Трубочкин, Паламар, Байдал и Шишка покинули закарпатский клуб

28 июня 2023, 15:55 |
531
0
Минай попрощался с пятью футболистами
ФК Минай. Иван Трубочкин

Пять игроков завершили свои выступления в составе «Миная». Это Юрий Коломоец, Иван Трубочкин, Руслан Паламар, Антон Байдал и Михаил Шишка.

Юрий Коломоец дебютировал в составе «Миная» в 6-м туре сезона-2022/23. За этот период он провел 15 матчей.

Иван Трубочкин сыграл в 19 играх прошлого чемпионата и забил один гол. В выездной встрече 13-го тура он отметился забитым мячом в ворота «Руха». Свой первый матч в составе закарпатцев 30-летний защитник провел 29 августа 2022 года против «Александрии».

В активе Руслана Паламара 9 игр в футболке «Миная». 29-летний полузащитник забил «Металлисту» (29 тур) и отдал результативную передачу в игре с «Ингульцом» (19 тур).

Дебют Антона Байдала в «Минае» состоялся 31 июля 2021 года. За все время он сыграл 24 матча в чемпионате Украины и один – Кубке. В активе 23-летнего полузащитника два гола («Черноморцу» и «Львову«).

Михаил Шишка присоединился к «Минаю» зимой 2023 года во время сборов. 28-летний полузащитник сыграл в 12 матчах.

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Юрий Коломоец Минай Иван Трубочкин Руслан Паламар Антон Байдал Михаил Шишка трансферы трансферы УПЛ
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