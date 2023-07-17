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Украина. Первая лига
17 июля 2023, 20:07 | Обновлено 17 июля 2023, 20:08
223
1

Ингулец продлил контракты с двумя игроками

В петровской команде осталось 11 человек из прежнего состава

17 июля 2023, 20:07 | Обновлено 17 июля 2023, 20:08
223
1
Ингулец продлил контракты с двумя игроками
ФК Ингулец. Сергей Ченбай

Как стало известно Sport.ua, «Ингулец» заключил новые контракты с двумя футболистами, у которых этим летом истекли соглашения с клубом. 30-летний центральный защитник Сергей Ченбай (12 матчей в минувшем сезоне УПЛ) подписал трудовой договор на два года, а 20-летний центральный полузащитник Владислав Чабан (29 игр, 1 гол в чемпионате U19) пролонгировал соглашение на три года.

Помимо них, в команде осталось еще девять футболистов из состава прошлого сезона: вратарь Алексей Паламарчук, защитники Максим Мельничук, Олег Осипенко и Владислав Сидоренко, полузащитники Евгений Запорожец, Александр Козак и Денис Резепов, нападающие Юрий Козыренко и Артем Ситало.

Официальных новичков в «Ингульце» пока семеро: контракты с клубом подписали вратарь Валерий Восконян и защитник Андрей Боровский (оба — «Васт», Д3), защитники Михаил Шершень («Металлист 1925», Д1) и Станислав-Нури Малыш («Скорук», Д2), полузащитники Виталий Кольцов («Нива» Винница, Д3) и Александр Пятов («Олимпия» Замбрув, Польша, Д4), а также нападающий Ярослав Квасов (последней командой была «Волынь» из Первой лиги).

Еще несколько футболистов тренерский штаб Владислава Лупашко продолжает просматривать.

«Ингулец» по итогам прошлого сезона занял 14-е место и, уступив в стыках по сумме двух встреч ЛНЗ (1:1, 1:2), покинул элитный дивизион.

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Ингулец Первая лига Украины инсайд Сергей Ченбай продление контракта Владислав Чабан
Источник Sport.ua
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Gargantua
Запорожец вполне усилил бы большинство команд УПЛ. 
да и Козак не плохой бегунок
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