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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 22:35 | Обновлено 04 июля 2023, 22:58
886
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер перешел из Александрии в Колос

22-летний вратарь Валентин Горох будет играть за клуб из Ковалевки

04 июля 2023, 22:35 | Обновлено 04 июля 2023, 22:58
886
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер перешел из Александрии в Колос
ФК Александрия. Валентин Горох

Клубы УПЛ «Александрия» и «Колос» достигли договоренности о переходе 22-летнего голкипера Валентина Гороха в команду из Ковалевки.

Валентин дебютировал за юношескую команду «Александрии» 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской «Зари» (1:1). В общей сложности провел 6 матчей, пропустив 15 голов.

За команду основы горожан дебютировал в Премьер-лиге 13 ноября 2022 года в домашнем матче с ровенским «Вересом» (3:2). Суммарно отыграл 4 поединка, пропустив 6 голов. Еще 2 поединка Валентин провел в Кубке Украины, пропустив 3 гола.

Футбольный клуб «Александрия» поблагодарил Валентина за сотрудничество и пожелал успехов в составе «Колоса».

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Валентин Горох трансферы трансферы УПЛ Александрия Колос Ковалевка
Источник ФК Александрия
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