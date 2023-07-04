ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер перешел из Александрии в Колос
22-летний вратарь Валентин Горох будет играть за клуб из Ковалевки
Клубы УПЛ «Александрия» и «Колос» достигли договоренности о переходе 22-летнего голкипера Валентина Гороха в команду из Ковалевки.
Валентин дебютировал за юношескую команду «Александрии» 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской «Зари» (1:1). В общей сложности провел 6 матчей, пропустив 15 голов.
За команду основы горожан дебютировал в Премьер-лиге 13 ноября 2022 года в домашнем матче с ровенским «Вересом» (3:2). Суммарно отыграл 4 поединка, пропустив 6 голов. Еще 2 поединка Валентин провел в Кубке Украины, пропустив 3 гола.
Футбольный клуб «Александрия» поблагодарил Валентина за сотрудничество и пожелал успехов в составе «Колоса».
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