ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич – игрок Колоса

«Колос» официально сообщил о подписании двух игроков – защитника Валерия Лучкевича и голкипера Валентина Гороха.

27-летний Лучкевич последние два года провел в составе «Днепра-1». В прошлом сезоне провел за команду Александра Кучера лишь три матча. За «Колос» Лучкевич будет выступать под 27-м номером.

22-летний Горох является воспитанником «Карпат», после чего перешел в ФК «Львов», в составе которого провел 4 матча в УПЛ и 2 – в Кубке Украины. В «Колосе» вратарь будет выступать под 1-м номером.