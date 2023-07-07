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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич – игрок Колоса
Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 17:18 |
369
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич – игрок Колоса

Также клуб подписал голкипера Валентина Гороха

07 июля 2023, 17:18 |
369
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Лучкевич – игрок Колоса
ФК Колос. Валерий Лучкевич

«Колос» официально сообщил о подписании двух игроков – защитника Валерия Лучкевича и голкипера Валентина Гороха.

27-летний Лучкевич последние два года провел в составе «Днепра-1». В прошлом сезоне провел за команду Александра Кучера лишь три матча. За «Колос» Лучкевич будет выступать под 27-м номером.

22-летний Горох является воспитанником «Карпат», после чего перешел в ФК «Львов», в составе которого провел 4 матча в УПЛ и 2 – в Кубке Украины. В «Колосе» вратарь будет выступать под 1-м номером.

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Колос Ковалевка Валерий Лучкевич Валентин Горох трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Колос Ковалевка
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