ОФИЦИАЛЬНО. Омония объявила об уходе Беседина
Украинский форвард возвращается в «Динамо» Киев
«Омония» официально сообщила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Артемом Бесединым.
Он провел в команде вторую половину нынешнего сезона на правах аренды. Теперь Беседин вернется в «Динамо», которому принадлежат права на игрока.
Суммарно Беседин провел за «Омонию» 15 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. О том, что Беседин покинет «Омонию», сообщалось еще позавчера.
👉 Ολοκλήρωση συνεργασίας με Artem Besedin— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) June 2, 2023
👉 Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://t.co/KxASsG5cQ4 pic.twitter.com/ObFM7M3vAC
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