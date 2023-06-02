ОФИЦИАЛЬНО. Омония объявила об уходе Беседина

«Омония» официально сообщила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Артемом Бесединым.

Он провел в команде вторую половину нынешнего сезона на правах аренды. Теперь Беседин вернется в «Динамо», которому принадлежат права на игрока.

Суммарно Беседин провел за «Омонию» 15 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. О том, что Беседин покинет «Омонию», сообщалось еще позавчера.