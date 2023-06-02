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Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 18:46 | Обновлено 02 июня 2023, 19:34
1146
8

ОФИЦИАЛЬНО. Омония объявила об уходе Беседина

Украинский форвард возвращается в «Динамо» Киев

02 июня 2023, 18:46 | Обновлено 02 июня 2023, 19:34
1146
8
ОФИЦИАЛЬНО. Омония объявила об уходе Беседина
ФК Омония. Артем Беседин

«Омония» официально сообщила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Артемом Бесединым.

Он провел в команде вторую половину нынешнего сезона на правах аренды. Теперь Беседин вернется в «Динамо», которому принадлежат права на игрока.

Суммарно Беседин провел за «Омонию» 15 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. О том, что Беседин покинет «Омонию», сообщалось еще позавчера.

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Омония Динамо Киев Артем Беседин аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
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Remark
Приключения Буратино... 
Отдайте его еще куда-то. На крайняк доплатите.
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+3
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Bimbа Joe
УПЛ трепещи, Бес вернулся)))
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-1
VadimN
так вам и надо..
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-4
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BestOf
Очень нужен нашей команде такой игрок  ,он ещё бомбардиром станет и Ребров его в сборную будет звать 
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-5
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