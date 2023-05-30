Украина. Премьер лига30 мая 2023, 23:39 |
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Источник: Беседин вернется в Динамо
«Омония» не намерена выкупать контракт игрока
30 мая 2023, 23:39 |
763
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27-летний украинский форвард Артем Беседин вернется в киевское «Динамо».
Как сообщает 24sports, «Омония», за которую выступал украинец на правах аренды из киевского клуба, не намерена выкупать или продлевать контракт с игроком. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Беседин провел 15 матчей в футболке кипрской команды, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.
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Комментарии 8
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Легенда повертається для встановлення нових рекордів. Скільки він вже років не забивав за "Динамо"?
Нельзя такие новости на ночь )
Не дай боже.😢
Показать Скрыть 1 ответ
Ахаха, так легко від нього не позбутися!
Важка травма. Вилетів надовго. На жаль. Здоров'я парню.
Ну всё, Ваната можно и на лавку)
На радость болелам))))
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