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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 23:39 |
763
8

Источник: Беседин вернется в Динамо

«Омония» не намерена выкупать контракт игрока

30 мая 2023, 23:39 |
763
8
Источник: Беседин вернется в Динамо
ФК Омония. Артем Беседин

27-летний украинский форвард Артем Беседин вернется в киевское «Динамо».

Как сообщает 24sports, «Омония», за которую выступал украинец на правах аренды из киевского клуба, не намерена выкупать или продлевать контракт с игроком. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Беседин провел 15 матчей в футболке кипрской команды, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

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Омония Динамо Киев Артем Беседин аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
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Serhii P.
Легенда повертається для встановлення нових рекордів. Скільки він вже років не забивав за "Динамо"?
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+2
roman75zpr
Нельзя такие новости на ночь )
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+1
shef63
Не дай боже.😢
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
an52
Ахаха, так легко від нього не позбутися! 
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0
Віталій Яценко
Важка травма. Вилетів надовго. На жаль. Здоров'я парню.
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0
Mr Voevudskiy
Ну всё, Ваната можно и на лавку)
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0
Луганчанин
На радость болелам))))
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0
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