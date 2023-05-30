Источник: Беседин вернется в Динамо

27-летний украинский форвард Артем Беседин вернется в киевское «Динамо».

Как сообщает 24sports, «Омония», за которую выступал украинец на правах аренды из киевского клуба, не намерена выкупать или продлевать контракт с игроком. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Беседин провел 15 матчей в футболке кипрской команды, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.