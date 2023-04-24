ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ
«Шахтер» официально сообщил о подписании контракта с опорным полузащитником «ЛДУ Кито» Денилем Кастильо.
Соглашение с 19-летним эквадорцем рассчитано на пять лет. Он станет игроком «Шахтера» 1 июля 2023 года.
Еще 14 апреля сообщалось о том, что Кастильо пройдет медосмотр в Молдове для того, чтобы завершить переход в «Шахтер».
Кастильо является воспитанником «ЛДУ Кито». Провел 17 матчей за молодежную сборную Эквадора.
⚒ Деніл Кастілло – гравець «Шахтаря»! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 24, 2023
Контракт із 19-річним центральним півзахисником, розрахований на 5 років, діятиме від 1 липня 2023-го.
Дізнайтеся більше: https://t.co/WWB8oP8tip.
🇪🇨 Вітаємо в команді першого еквадорця в історії «Шахтаря»!#Shakhtar pic.twitter.com/IoQIFdICwo
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