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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 16:18 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:19
1656
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо

19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ

24 апреля 2023, 16:18 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:19
1656
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» официально сообщил о подписании контракта с опорным полузащитником «ЛДУ Кито» Денилем Кастильо.

Соглашение с 19-летним эквадорцем рассчитано на пять лет. Он станет игроком «Шахтера» 1 июля 2023 года.

Еще 14 апреля сообщалось о том, что Кастильо пройдет медосмотр в Молдове для того, чтобы завершить переход в «Шахтер».

Кастильо является воспитанником «ЛДУ Кито». Провел 17 матчей за молодежную сборную Эквадора.

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Шахтер Донецк Дениль Кастильо трансферы трансферы УПЛ ЛДУ Кито
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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ди л
Шахта вышла на новые рынки южной Америки интересно что получится
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+1
New Zealander
Топчики! Ще пару таких трансферів і вже можна буде штурмувати ЛЧ як слід
Ответить
0
Умник
Прикольно, зачем клубу собственная команда ю19?
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0
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