ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо

«Шахтер» официально сообщил о подписании контракта с опорным полузащитником «ЛДУ Кито» Денилем Кастильо.

Соглашение с 19-летним эквадорцем рассчитано на пять лет. Он станет игроком «Шахтера» 1 июля 2023 года.

Еще 14 апреля сообщалось о том, что Кастильо пройдет медосмотр в Молдове для того, чтобы завершить переход в «Шахтер».

Кастильо является воспитанником «ЛДУ Кито». Провел 17 матчей за молодежную сборную Эквадора.