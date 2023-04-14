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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 19:42 |
959
4

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо

Эту информацию озвучил нынешний клуб эквадорского хавбека «ЛДУ Кито»

14 апреля 2023, 19:42 |
959
4
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениль Кастильо (справа)

19-летний опорный полузащитник «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Дениль Кастильо в ближайшее время пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Шахтер».

Об этом в официальном коммюнике сообщил «ЛДУ Кито», подчеркнув, что прохождение процедуры состоится в Молдове.

Также «ЛДУ Кито» сообщает, что клуб близок к подписанию трансферного соглашения с «Шахтером» по Кастильо, и со своей стороны сделает все, чтобы сделка состоялась.

Ранее сообщалось, что «ЛДУ Кито» хочет сохранить часть экономических прав на игрока, чтобы претендовать на прибыль от последующей его перепродажи.

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Дениль Кастильо ЛДУ Кито трансферы Шахтер Донецк медицина медосмотр трансферы УПЛ Молдова
Источник Sport.ua
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Calm
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Тільки відкормити  трохи його треба
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Defen23
Шахтер так и не смог найти своего Кастилью в Испании, поэтому решил купить его в Эквадоре.
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