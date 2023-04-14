ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
Эту информацию озвучил нынешний клуб эквадорского хавбека «ЛДУ Кито»
19-летний опорный полузащитник «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Дениль Кастильо в ближайшее время пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Шахтер».
Об этом в официальном коммюнике сообщил «ЛДУ Кито», подчеркнув, что прохождение процедуры состоится в Молдове.
Также «ЛДУ Кито» сообщает, что клуб близок к подписанию трансферного соглашения с «Шахтером» по Кастильо, и со своей стороны сделает все, чтобы сделка состоялась.
#ComunicadoOficial: Denil Castillo 🇪🇨 pic.twitter.com/6V6CzX7D7w— LDU Oficial (@LDU_Oficial) April 14, 2023
Ранее сообщалось, что «ЛДУ Кито» хочет сохранить часть экономических прав на игрока, чтобы претендовать на прибыль от последующей его перепродажи.
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