ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо

19-летний опорный полузащитник «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Дениль Кастильо в ближайшее время пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Шахтер».

Об этом в официальном коммюнике сообщил «ЛДУ Кито», подчеркнув, что прохождение процедуры состоится в Молдове.

Также «ЛДУ Кито» сообщает, что клуб близок к подписанию трансферного соглашения с «Шахтером» по Кастильо, и со своей стороны сделает все, чтобы сделка состоялась.

Ранее сообщалось, что «ЛДУ Кито» хочет сохранить часть экономических прав на игрока, чтобы претендовать на прибыль от последующей его перепродажи.