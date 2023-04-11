Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны первые детали потенциального трансфера Кастильо в Шахтер
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 10:40 |
443
0

Стали известны первые детали потенциального трансфера Кастильо в Шахтер

«Горняки» всерьез заинтересованы в подписании опорника сборной Эквадора U-20

11 апреля 2023, 10:40 |
443
0
Стали известны первые детали потенциального трансфера Кастильо в Шахтер
expreso.ec. Дениль Кастильо (слева)

«Шахтер» ведет переговоры о трансфере 19-летнего опорного полузащитника «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо.

Один из руководителей «ЛДУ Кито» Эстебан Пас подтвердил факт ведения переговоров с украинским клубом по Кастильо.

«Я не хочу вдаваться в подробности о переходе Дениля Кастильо, но предложение есть. Оно от донецкого «Шахтера». Мы продолжаем переговоры и надеемся достичь договоренности», - заявил Пас.

Сообщается, что «ЛДУ Кито» намерен сохранить за собой процент экономических прав на Кастильо. По словам журналиста Рейнальдо Ромеро, речь пойдет о 15%, которые эквадорский клуб сможет получить от будущей продажи опорника.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Самая главная цель – стать чемпионом Украины»
Ракицкий – под вопросом. У Шахтера 7 футболистов занимались индивидуально
Сальваторе Монако покинул Брайтон и возвращается работать в Шахтер
Дениль Кастильо ЛДУ Кито Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Футбол | 10 апреля 2023, 13:11 23
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»

Суркис не ожидал поражения в первом весеннем туре

Цыганков сыграл вничью с Барселоной, Ребров мог возглавить Лудогорец
Футбол | 11 апреля 2023, 06:15 0
Цыганков сыграл вничью с Барселоной, Ребров мог возглавить Лудогорец
Цыганков сыграл вничью с Барселоной, Ребров мог возглавить Лудогорец

Главные новости за 10 апреля на Sport.ua

Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Баскетбол | 10.04.2023, 20:01
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Футбол | 10.04.2023, 14:48
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией
Футбол | 11.04.2023, 05:23
ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией
ВИДЕО. Женская сборная Украины готовится к товарищескому матчу с Эстонией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 5
Бокс
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
ВИДЕО. 14 нокаут в карьере. Супертяж Джаред Андерсон продолжает уничтожать
ВИДЕО. 14 нокаут в карьере. Супертяж Джаред Андерсон продолжает уничтожать
09.04.2023, 15:49 5
Бокс
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 14
Футбол
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
Джошуа недоволен. Поединок супертяжа перенесли на конец года
10.04.2023, 13:50 3
Бокс
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
Промоутер: «Ломаченко только один раз не хотел выходить на бой»
09.04.2023, 15:11 6
Бокс
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 5
Футбол
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
09.04.2023, 15:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности