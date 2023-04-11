Стали известны первые детали потенциального трансфера Кастильо в Шахтер
«Горняки» всерьез заинтересованы в подписании опорника сборной Эквадора U-20
«Шахтер» ведет переговоры о трансфере 19-летнего опорного полузащитника «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо.
Один из руководителей «ЛДУ Кито» Эстебан Пас подтвердил факт ведения переговоров с украинским клубом по Кастильо.
«Я не хочу вдаваться в подробности о переходе Дениля Кастильо, но предложение есть. Оно от донецкого «Шахтера». Мы продолжаем переговоры и надеемся достичь договоренности», - заявил Пас.
Сообщается, что «ЛДУ Кито» намерен сохранить за собой процент экономических прав на Кастильо. По словам журналиста Рейнальдо Ромеро, речь пойдет о 15%, которые эквадорский клуб сможет получить от будущей продажи опорника.
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