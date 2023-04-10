Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо

«Шахтер» близок к покупке 19-летнего опорного полузащитника сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо.

Футболист в настоящий момент имеет контракт с клубом «ЛДУ Кито», где играет за молодежную команду.

Как сообщил один из руководителей «ЛДУ Кито» Эстебан Пас, переговоры этого клуба с «Шахтером» по Кастильо «идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни».

Дениль Кастильо со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, который проходил в Колумбии с 19 января по 12 февраля нынешнего года.

Ранее «горняки» подписали венесуэльца Кевина Келси, который также принимал участие в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.