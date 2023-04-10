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Украина. Премьер лига
10 апреля 2023, 19:56 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:57
276
0

Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо

Футболист неплохо проявил себя на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд

10 апреля 2023, 19:56 | Обновлено 10 апреля 2023, 19:57
276
0
Шахтер близок к покупке 19-летнего эквадорского опорника Кастильо
eltelegrafo.com.ec. Дениль Кастильо

«Шахтер» близок к покупке 19-летнего опорного полузащитника сборной Эквадора U-20 Дениля Кастильо.

Футболист в настоящий момент имеет контракт с клубом «ЛДУ Кито», где играет за молодежную команду.

Как сообщил один из руководителей «ЛДУ Кито» Эстебан Пас, переговоры этого клуба с «Шахтером» по Кастильо «идут полным ходом, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни».

Дениль Кастильо со сборной Эквадора U-20 финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, который проходил в Колумбии с 19 января по 12 февраля нынешнего года.

Ранее «горняки» подписали венесуэльца Кевина Келси, который также принимал участие в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

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Дениль Кастильо Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы ЛДУ Кито
Источник StudioFútbol
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