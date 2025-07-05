Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей

Участники Украинской Премьер-лиги вышли из отпуска в конце июня и на учебно-тренировочных сборах готовятся к новому чемпионату. Команды активно проводят спарринги. Старт сезона 2025/26 в УПЛ запланирован на 2 августа. А «Динамо», «Александрия», «Шахтер» и «Полесье» свои первые официальные поединки проведут раньше. Эти команды в июле сыграют в квалификации еврокубков.

Динамо (сборы в Австрии с 28.06)

05.07. Динамо – Кишварда (Венгрия)

06.07. Динамо – Кишварда (Венгрия)

10.07. Динамо – Митьюлланд (Дания)

11.07. Динамо – Вест Бромвич Альбион (Англия)

16.07.«Динамо» – Осиек (Хорватия)

Александрия (сборы в Украине с 18.06 и Австрии со 2.06)

29.06. Александрия – Ингулец – 5:1

05.07. Александрия – Риека (Хорватия)

09.07. Александрия – Залаэгерсег (Венгрия)

10.07. Александрия – ДАК 1904 (Словакия)

17.07. Александрия – Младость (Черногория)

17.07. Александрия – Славен Белупо (Хорватия)

Шахтер (сборы в Словении с 19 июня)

04.07 Шахтер – Горица (Хорватия) – 1:0

06.07 Шахтер – Словацко (Чехия)

Полесье (сборы в Австрии с 24 июня)

27.06. Полесье – Слован (Словакия) – 1:1

02.07. Полесье – Бад-Леонфельден (Австрия) – 5:1

05.07. Полесье – Хорн (Австрия)

05.07. Полесье – ДАК 1904 (Словакия)

Кривбасс (сборы в Словении с 26 июня)

28.06. Кривбасс – ЦСКА (Болгария) – 0:0

06.07. Кривбасс – Браво (Словения)

13.07. Кривбасс – Уйпешт (Венгрия)

16.07. Кривбасс – Гезтепе (Турция)

19.07. Кривбасс – Динамо Загреб (Хорватия)

Карпаты (сборы в Украине с 24 июня и Австрии с 8 июля)

01.07. Карпаты – Куликов-Белка – 1:0

05.07. Карпаты – Агробизнес

Заря (сборы в Словении с 23 июня)

28.06. Заря – Петролул (Румыния) – 0:0

02.07. Заря – Кишварда (Венгрия) – 0:2

06.07. Заря – Есеница (Словения)

Рух (сборы в Украине с 23 июня)

28.06. Рух – Агробизнес – 1:1

05.07. Рух – Нива Тернополь

09.07. Рух – Черноморец

10.07. Рух – Эпицентр

15.07. Рух – Сталь Жешув (Польша)

19.07. Рух – Буковина

19.07. Рух – Куликов-Белка

26.07. Рух – Верес

Верес (сборы в Украине с 23 июня)

28.06. Верес – Нива Тернополь – 3:0

05.07. Верес – Колос

Колос (сборы в Украине с 24 июня)

29.06. Колос – Виктория Сумы – 0:1

05.07. Колос – Верес

11.07. Колос – Левый Берег

18.07. Колос – СК Полтава

19.07. Колос – ЛНЗ

25.07. Колос – Ингулец

25.07. Колос – Эпицентр

Оболонь (сборы в Украине с 28 июня)

05.07 Оболонь – ЛНЗ

08.07 Оболонь – Кудровка

11.07 Оболонь – Нива Тернополь

11.07 Оболонь – Нива Тернополь

16.07 Оболонь – Черноморец

19.07 Оболонь – Верес

19.07 Оболонь – Верес

22.07 Оболонь – Эпицентр

ЛНЗ (сборы в Украине с 23 июня)

02.07. ЛНЗ – Виктория Сумы – 0:0

05.07. ЛНЗ – Оболонь

12.07. ЛНЗ – СК Полтава

13.07. ЛНЗ – Ингулец

19.07. ЛНЗ – Колос

20.07. ЛНЗ – ЮКСА

25.07. ЛНЗ – Кудровка

25.07. ЛНЗ – Черноморец

Эпицентр (сборы в Украине с 22 июня)

02.07. Эпицентр – Нива Винница – 4:0

06.07. Эпицентр – Подолье

10.07. Эпицентр – Рух

15.07. Эпицентр – Буковина

СК Полтава (сборы в Украине с 16 июня)

28.06. СК Полтава – Кудровка – 2:1

06.07. СК Полтава – Виктория Сумы

12.07. СК Полтава – ЛНЗ

18.07. СК Полтава – Колос

26.07. СК Полтава – Оболонь

Металлист 1925 (сборы в Австрии с 29 июня)

30.06. Металлист 1925 – Ботошани (Румыния) – 2:0

02.07. Металлист 1925 – Панатинаикос (Греция) – 0:3

07.07. Металлист 1925 – Карабах (Азербайджан)

08.07. Металлист 1925 – ФК Злин (Чехия)

16.07. Металлист 1925 – Вальдхов (Германия)

18.07. Металлист 1925 – Бохум (Германия)

22.07. Металлист 1925 – Боруссия Менхенгладбах (Германия)

Кудровка (сборы в Украине с 23 июня)

28.06 Кудровка – СК Полтава – 1:2

04.07 Кудровка – Шахтер U-19 – 3:1

08.07 Кудровка – Оболонь

12.07 Кудровка – Верес

15.07 Кудровка – Виктория Сумы

18.07 Кудровка – Левый Берег

25.07 Кудровка – ЛНЗ

Возможны изменения соперников и дат матчей