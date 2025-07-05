Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
Участники Украинской Премьер-лиги вышли из отпуска в конце июня и на учебно-тренировочных сборах готовятся к новому чемпионату. Команды активно проводят спарринги. Старт сезона 2025/26 в УПЛ запланирован на 2 августа. А «Динамо», «Александрия», «Шахтер» и «Полесье» свои первые официальные поединки проведут раньше. Эти команды в июле сыграют в квалификации еврокубков.
Динамо (сборы в Австрии с 28.06)
- 05.07. Динамо – Кишварда (Венгрия)
- 06.07. Динамо – Кишварда (Венгрия)
- 10.07. Динамо – Митьюлланд (Дания)
- 11.07. Динамо – Вест Бромвич Альбион (Англия)
- 16.07.«Динамо» – Осиек (Хорватия)
Александрия (сборы в Украине с 18.06 и Австрии со 2.06)
- 29.06. Александрия – Ингулец – 5:1
- 05.07. Александрия – Риека (Хорватия)
- 09.07. Александрия – Залаэгерсег (Венгрия)
- 10.07. Александрия – ДАК 1904 (Словакия)
- 17.07. Александрия – Младость (Черногория)
- 17.07. Александрия – Славен Белупо (Хорватия)
Шахтер (сборы в Словении с 19 июня)
- 04.07 Шахтер – Горица (Хорватия) – 1:0
- 06.07 Шахтер – Словацко (Чехия)
Полесье (сборы в Австрии с 24 июня)
- 27.06. Полесье – Слован (Словакия) – 1:1
- 02.07. Полесье – Бад-Леонфельден (Австрия) – 5:1
- 05.07. Полесье – Хорн (Австрия)
- 05.07. Полесье – ДАК 1904 (Словакия)
Кривбасс (сборы в Словении с 26 июня)
- 28.06. Кривбасс – ЦСКА (Болгария) – 0:0
- 06.07. Кривбасс – Браво (Словения)
- 13.07. Кривбасс – Уйпешт (Венгрия)
- 16.07. Кривбасс – Гезтепе (Турция)
- 19.07. Кривбасс – Динамо Загреб (Хорватия)
Карпаты (сборы в Украине с 24 июня и Австрии с 8 июля)
- 01.07. Карпаты – Куликов-Белка – 1:0
- 05.07. Карпаты – Агробизнес
Заря (сборы в Словении с 23 июня)
- 28.06. Заря – Петролул (Румыния) – 0:0
- 02.07. Заря – Кишварда (Венгрия) – 0:2
- 06.07. Заря – Есеница (Словения)
Рух (сборы в Украине с 23 июня)
- 28.06. Рух – Агробизнес – 1:1
- 05.07. Рух – Нива Тернополь
- 09.07. Рух – Черноморец
- 10.07. Рух – Эпицентр
- 15.07. Рух – Сталь Жешув (Польша)
- 19.07. Рух – Буковина
- 19.07. Рух – Куликов-Белка
- 26.07. Рух – Верес
Верес (сборы в Украине с 23 июня)
- 28.06. Верес – Нива Тернополь – 3:0
- 05.07. Верес – Колос
Колос (сборы в Украине с 24 июня)
- 29.06. Колос – Виктория Сумы – 0:1
- 05.07. Колос – Верес
- 11.07. Колос – Левый Берег
- 18.07. Колос – СК Полтава
- 19.07. Колос – ЛНЗ
- 25.07. Колос – Ингулец
- 25.07. Колос – Эпицентр
Оболонь (сборы в Украине с 28 июня)
- 05.07 Оболонь – ЛНЗ
- 08.07 Оболонь – Кудровка
- 11.07 Оболонь – Нива Тернополь
- 11.07 Оболонь – Нива Тернополь
- 16.07 Оболонь – Черноморец
- 19.07 Оболонь – Верес
- 19.07 Оболонь – Верес
- 22.07 Оболонь – Эпицентр
ЛНЗ (сборы в Украине с 23 июня)
- 02.07. ЛНЗ – Виктория Сумы – 0:0
- 05.07. ЛНЗ – Оболонь
- 12.07. ЛНЗ – СК Полтава
- 13.07. ЛНЗ – Ингулец
- 19.07. ЛНЗ – Колос
- 20.07. ЛНЗ – ЮКСА
- 25.07. ЛНЗ – Кудровка
- 25.07. ЛНЗ – Черноморец
Эпицентр (сборы в Украине с 22 июня)
- 02.07. Эпицентр – Нива Винница – 4:0
- 06.07. Эпицентр – Подолье
- 10.07. Эпицентр – Рух
- 15.07. Эпицентр – Буковина
СК Полтава (сборы в Украине с 16 июня)
- 28.06. СК Полтава – Кудровка – 2:1
- 06.07. СК Полтава – Виктория Сумы
- 12.07. СК Полтава – ЛНЗ
- 18.07. СК Полтава – Колос
- 26.07. СК Полтава – Оболонь
Металлист 1925 (сборы в Австрии с 29 июня)
- 30.06. Металлист 1925 – Ботошани (Румыния) – 2:0
- 02.07. Металлист 1925 – Панатинаикос (Греция) – 0:3
- 07.07. Металлист 1925 – Карабах (Азербайджан)
- 08.07. Металлист 1925 – ФК Злин (Чехия)
- 16.07. Металлист 1925 – Вальдхов (Германия)
- 18.07. Металлист 1925 – Бохум (Германия)
- 22.07. Металлист 1925 – Боруссия Менхенгладбах (Германия)
Кудровка (сборы в Украине с 23 июня)
- 28.06 Кудровка – СК Полтава – 1:2
- 04.07 Кудровка – Шахтер U-19 – 3:1
- 08.07 Кудровка – Оболонь
- 12.07 Кудровка – Верес
- 15.07 Кудровка – Виктория Сумы
- 18.07 Кудровка – Левый Берег
- 25.07 Кудровка – ЛНЗ
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