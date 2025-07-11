Девять голов на двоих. Колос в контрольном матче обыграл Левый Берег
Поединок прошел на поле «Колоса»
«Колос» и «Левый Берег» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели товарищеский матч.
Команды играли в формате четыре тайма по 30 минут. И за такое продолжительное время забили девять мячей.
Счет в матче красивым обводящим ударом открыл Аринальдо Раппай. Также в составе «Колоса» забитыми мячами отметились Артем Гусол (дважды), Олег
Ильин, Юрий Климчук, Алексей Безручук и Олег Криворучко.
«Левый Берег» ответил лишь двумя мячами. Отличиться смогли Евгений Банада и Максим Бойченюк.
Товарищеский матч. 11 июля. Ковалевка
«Колос» Ковалевка – «Левый Берег» Киев – 7:2
Голы: Ррапай (22), Ильин (72), Климчук (75), Гереш (87), Бойченюк (94), Гусол (95, 114), Безручук (112), Криворучко (117) – Банада (87), Бойченюк (94)
Видеозапись матча
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