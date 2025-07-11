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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
11.07.2025 16:00 – FT 7 : 2
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 19:03 |
92
0

Девять голов на двоих. Колос в контрольном матче обыграл Левый Берег

Поединок прошел на поле «Колоса»

11 июля 2025, 19:03 |
92
0
Девять голов на двоих. Колос в контрольном матче обыграл Левый Берег
ФК Колос

«Колос» и «Левый Берег» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели товарищеский матч.

Команды играли в формате четыре тайма по 30 минут. И за такое продолжительное время забили девять мячей.

Счет в матче красивым обводящим ударом открыл Аринальдо Раппай. Также в составе «Колоса» забитыми мячами отметились Артем Гусол (дважды), Олег
Ильин, Юрий Климчук, Алексей Безручук и Олег Криворучко.

«Левый Берег» ответил лишь двумя мячами. Отличиться смогли Евгений Банада и Максим Бойченюк.

Товарищеский матч. 11 июля. Ковалевка

«Колос» Ковалевка – «Левый Берег» Киев – 7:2

Голы: Ррапай (22), Ильин (72), Климчук (75), Гереш (87), Бойченюк (94), Гусол (95, 114), Безручук (112), Криворучко (117) – Банада (87), Бойченюк (94)

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Левый Берег Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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