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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
11.07.2025 16:00 – FT 7 : 2
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 14:37 | Обновлено 12 июля 2025, 14:38
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0

Колос Ковалевка – Левый Берег Киев – 7:2. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел на поле «Колоса»

12 июля 2025, 14:37 | Обновлено 12 июля 2025, 14:38
70
0
Колос Ковалевка – Левый Берег Киев – 7:2. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

«Колос» и «Левый Берег» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели товарищеский матч. Игра завершилась убедительной победой «Колоса».

Команды играли в формате четыре тайма по 30 минут. И за такое продолжительное время забили девять мячей.

Счет в матче красивым обводящим ударом открыл Аринальдо Раппай. Также забитыми мячами в составе «Колоса» отметились Артем Гусол (дважды), Олег Ильин, Юрий Климчук, Алексей Безручук и Олег Криворучко.

«Левый Берег» ответил лишь двумя мячами. Отличиться смогли Евгений Банада и Максим Бойченюк.

Товарищеский матч. 11 июля. Ковалевка

«Колос» Ковалевка – «Левый Берег» Киев – 7:2

Голы: Ррапай (22), Ильин (72), Климчук (75), Гереш (87), Бойченюк (94), Гусол (95, 114), Безручук (112), Криворучко (117) – Банада (87), Бойченюк (94)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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