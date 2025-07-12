Колос Ковалевка – Левый Берег Киев – 7:2. Видео голов и обзор матча

«Колос» и «Левый Берег» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 11 июля, команды провели товарищеский матч. Игра завершилась убедительной победой «Колоса».

Команды играли в формате четыре тайма по 30 минут. И за такое продолжительное время забили девять мячей.

Счет в матче красивым обводящим ударом открыл Аринальдо Раппай. Также забитыми мячами в составе «Колоса» отметились Артем Гусол (дважды), Олег Ильин, Юрий Климчук, Алексей Безручук и Олег Криворучко.

«Левый Берег» ответил лишь двумя мячами. Отличиться смогли Евгений Банада и Максим Бойченюк.

Товарищеский матч. 11 июля. Ковалевка

«Колос» Ковалевка – «Левый Берег» Киев – 7:2

Голы: Ррапай (22), Ильин (72), Климчук (75), Гереш (87), Бойченюк (94), Гусол (95, 114), Безручук (112), Криворучко (117) – Банада (87), Бойченюк (94)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча