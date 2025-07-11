Колос и Левый Берег проведут контрольный матч

«Колос» и «Левый Берег» продолжают подготовку к началу сезона. В пятницу, 11 июля, команды сыграют товарищеский матч.

В летнее межсезонье «Колос» уже провел два товарищеских матча. И оба проиграл. Сперва команда Руслана Костышина уступила клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1). А во втором спарринге «Колос» проиграл «Вересу» (2:3).

По итогам прошлого сезона «Левый Берег» вылетел из УПЛ. Руководство клуба надеется, что команде удастся быстро вернуться в элитный дивизион.

«Левый Берег» также провел два спарринга. Матчи с винницкой «Нивой» и ФК «Чернигов» завершились с одинаковым счетом 1:1.

Матч «Колос» – «Левый Берег» начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Колоса».

Ранее сообщалось, что «Колос» попрощался с футболистом, который не играл более года.