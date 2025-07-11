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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
11.07.2025 16:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 02:05 | Обновлено 11 июля 2025, 02:13
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Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

11 июля 2025, 02:05 | Обновлено 11 июля 2025, 02:13
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0
Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и Левый Берег Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.

Колос выступает в Премьер-лиге, а Левый Берег по итогам плей-офф выбыл в Первую лигу.

Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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