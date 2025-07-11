Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и Левый Берег Киев.

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Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.

Колос выступает в Премьер-лиге, а Левый Берег по итогам плей-офф выбыл в Первую лигу.

Колос – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция