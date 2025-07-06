Полтава не смогла победить перволиговую Викторию

6 июля состоялся товарищеский матч между новичком УПЛ ФК «Полтава» и перволиговой «Викторией» из Сум.

Команды встречались в прошлом сезоне на официальном уровне в Первой лиге. Тогда полтавчане дважды праздновали победу: сначала дома – 1:0, а затем на выезде – 2:1.

ФК «Полтава» по итогам соревнований квалифицировался в Премьер-лигу, а вот «Виктория» стала лидером группы «Выбывание».

В товарищеском матче команды продемонстрировали много борьбы, но обнаружить победителя не удалось.

Для главных тренеров эта игра была ради просмотра новых игроков и проверки готовности оставшихся на следующий сезон.

Товарищеский матч. 6 июля

ФК «Полтава» – «Виктория» Сумы – 0:0