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Товарищеские матчи
Кривбасс
13.07.2025 18:00 – FT 0 : 0
Уйпешт
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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 20:14 | Обновлено 13 июля 2025, 20:31
269
0

Просмотр от ван Леувена. Кривбасс и Уйпешт разошлись миром в спарринге

Товарищеский матч в Словении завершился в нулевую ничью

13 июля 2025, 20:14 | Обновлено 13 июля 2025, 20:31
269
0
Просмотр от ван Леувена. Кривбасс и Уйпешт разошлись миром в спарринге
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» в третьем контрольном матче на летних сборах в Словении сыграл против венгерского «Уйпешта».

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен продолжает смотреть в деле футболистов команды и их возможности, поэтому болельщики вновь увидели экспериментальный стартовый состав красно-белых.

Криворожане начали игру активнее и провели несколько перспективных атак, но в завершении немного не повезло. На 18-й минуте Мендоса опасно пробивал со стандарта – мяч просвистел рядом со штангой. Почти в каждом игровом моменте венгры шли в жесткий стык, чем провоцировали напряжение на поле. До перерыва игроки обеих команд получили немало предупреждений.

В целом красно-белые выглядели впереди активнее. На 30-й минуте Каменский взял инициативу на себя и пробивал с линии штрафной на исполнение – немного выше ворот. Соперник за первый тайм создал минимум моментов, так что Хома остался практически без работы. До перерыва болельщики голов так и не увидели.

После перерыва на поле вышел полностью обновленный состав «Кривбасса». Уже в начале тайма ударом с средней дистанции угрожал воротам Лин – мимо. Венгры ответили двумя острыми моментами подряд: Кемкин совершил сэйв после прострела и удара в упор от Глеофило. А вскоре Хорват не попал в створ из убойной позиции.

Криворожане отбились и на 60-й минуте обязаны были открывать счет после неожиданного удара внизу от Илича – Хрвоє чуть-чуть не попал в ближний угол, а мог застать вратаря врасплох. «Уйпешт» через несколько минут снова имел шанс, но Глеофило не сумел переиграть Кемкина в ближнем бою – вратарь вновь продемонстрировал отличную реакцию.

Пошла игра на встречных курсах. Кривбасс имел отличный момент: потенциальный новичок обводящим ударом с линии штрафной попал в штангу, а Ндомбази на добивании немного не хватило ловкости. Через несколько минут Кемкин снова выручил команду после плотного удара метров с 28.

Табло зафиксировало счет 0:0. Это был интересный матч, пусть и без забитых мячей. Следующий контрольный поединок «Кривбасс» проведет в среду, 16 июля, против представителя элитного дивизиона чемпионата Турции – «Гезтепе». Это будет предпоследний спарринг красно-белых на сборах.

Товарищеский матч

13 июля 2025 года, воскресенье. Радомле, Словения. Стадион «Шпорт Парк Радомле»

18:00. Уйпешт Будапешт (Венгрия) – Кривбасс Кривой Рог (Украина) – 0:0

Уйпешт (стартовый состав): Риккардо Пишителли, Давит Кобури, Андре Дуарте, Барнабаш Беше, Гергений Бенсе, Аттила Фиола (к), Дамиан Расак, Георге Ганя, Кристофер Хорват, Альоша Матко, Фран Бродич.

Запас: Юхаш Бенсе, Давид Банай, Том Лаку, Левенте Бабош, Ариян Адеми, Влейтер Глеофило, Милан Тучич, Юри Медейруш, Мирон Мучаньи.
Главный тренер: Дамир Кржнар.

Кривбасс (1 тайм): Богдан Хома, Ян Юрчец, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Анте Бекавац, Рафаэль Бандейра, Александр Каменский, Егор Твердохлеб, Максим Задерака (к), Артур Микитишин, Глейкер Мендоса.

Кривбасс (2 тайм): Александр Кемкин, Назар Попов, Ярослав Шевченко, Тьяго Боржес, Гильерме Баия, новичок, Майкен Гонсалес, Хрвоє Илич (к), Бар Лин, Ноа Ндомбази, Владимир Мулик.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Видеозапись матча

Инфографика

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Уйпешт учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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