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Товарищеские матчи
Полесье
12.07.2025 17:40 – FT 0 : 0
Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 13:34 | Обновлено 14 июля 2025, 13:48
57
0

Полесье – Штурм – 0:0. Видеообзор матча

Команда Руслана Ротаня провела спарринг с чемпионом Австрии

14 июля 2025, 13:34 | Обновлено 14 июля 2025, 13:48
57
0
Полесье – Штурм – 0:0. Видеообзор матча
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграло товарищеский матч с клубом «Штурм».

В прошлом сезоне «Штурм» стал чемпионом Австрии. Команда на два очка опередила «РБ Зальцбург».

Спарринг «Полесья» со «Штурмом» прошел в интересной борьбе. Обе команды имели моменты, но реализовать их не смогли. Поединок закончился вничью 0:0.

Товарищеский матч. 12 июля. Австрия

«Полесье» – «Штурм» – 0:0

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Назаренко, Гайдучик.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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