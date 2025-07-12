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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 19:28 | Обновлено 12 июля 2025, 19:33
213
0

Полесье в контрольном матче сыграло вничью с чемпионом Австрии

Команда Руслана Ротаня провела спарринг с австрийским «Штурмом»

12 июля 2025, 19:28 | Обновлено 12 июля 2025, 19:33
213
0
Полесье в контрольном матче сыграло вничью с чемпионом Австрии
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграло два товарищеских матча.

В первом контрольном матче дня соперником «Полесья» стал клуб из Чехии «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате своей страны. Поединок завершился со счетом 2:2. «Полесье» спаслось от поражения, забив в компенсированное время.

Вторым соперником команды Руслана Ротаня стал австрийский клуб «Штурм».

В прошлом сезоне «Штурм» стал чемпионом Австрии. Команда на два очка опередила «РБ Зальцбург».

Спарринг «Полесья» со «Штурмом» прошел в интересной борьбе. Обе команды имели моменты, но реализовать их не смогли. Поединок закончился вничью 0:0.

Товарищеский матч. 12 июля. Австрия

«Полесье» Украина – «Штурм» Австрия – 0:0

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Назаренко, Гайдучик.

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Штурм Грац Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Австрии по футболу контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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