Полесье в контрольном матче сыграло вничью с чемпионом Австрии

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграло два товарищеских матча.

В первом контрольном матче дня соперником «Полесья» стал клуб из Чехии «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате своей страны. Поединок завершился со счетом 2:2. «Полесье» спаслось от поражения, забив в компенсированное время.

Вторым соперником команды Руслана Ротаня стал австрийский клуб «Штурм».

В прошлом сезоне «Штурм» стал чемпионом Австрии. Команда на два очка опередила «РБ Зальцбург».

Спарринг «Полесья» со «Штурмом» прошел в интересной борьбе. Обе команды имели моменты, но реализовать их не смогли. Поединок закончился вничью 0:0.

Товарищеский матч. 12 июля. Австрия

«Полесье» Украина – «Штурм» Австрия – 0:0

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Назаренко, Гайдучик.

Видеозапись матча