Спаслись от поражения. Полесье провело спарринг с клубом Млада Болеслав
Команда Руслана Ротаня сыграла с представителем чемпионата Чехии
«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграет два товарищеских матча.
В первом из них соперником «Полесья» стал клуб «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате Чехии.
Чехи открыли счет уже на 8-й минуте матча. Однако уже на 12-й минуте Александр Филиппов восстановил равенство.
«Полесье» снова пропустило на 42-й минуте. Команда Руслана Ротаня смогла проявить характер и уйти от поражения. Спасительный мяч на 90+2-й минуте забил Алексей Гуцуляк.
На 12 июля у Полесья запланирован еще один поединок. Команда Руслана Ротаня сыграет с австрийским клубом «Штурм». Начало поединка в 17:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».
Товарищеский матч. 12 июля. Австрия
«Полесье» Украина – «Млада Болеслав» Чехия – 2:2
Голи: Филиппов, 12, Гуцуляк, 90+2 – Маречек, 8, Севчик, 42
Полесье: Волынец, Крушинский, Матич (Корнийчук), Виале, Майсурадзе (Гришкевич), Сарапий, Таллес, Караман (Томандзото), Макуана (Мустафаев), Гуцуляк, Филиппов.
Видеозапись матча
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Поединок состоится 12 июля и начнется в 22:30 по Киеву
Среди них целых 4 футболиста с опытом игры в Бундеслиге