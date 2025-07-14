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Товарищеские матчи
Полесье
12.07.2025 13:00 – FT 2 : 2
Млада Болеслав
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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 12:34 | Обновлено 14 июля 2025, 12:37
89
0

Полесье (Украина) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:2. Видео голов и обзор матча

Команда Руслана Ротаня сыграла вничью с представителем чемпионата Чехии

14 июля 2025, 12:34 | Обновлено 14 июля 2025, 12:37
89
0
Полесье (Украина) – Млада Болеслав (Чехия) – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграло товарищеский матч с чешским клубом «Млада Болеслав».

В первом из них соперником «Полесья» стал клуб «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате Чехии.

Чехи открыли счет уже на 8-й минуте матча. Однако уже на 12-й минуте Александр Филиппов восстановил равенство.

«Полесье» снова пропустило на 42-й минуте. Команда Руслана Ротаня смогла проявить характер и уйти от поражения. Спасительный мяч на 90+2-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

Товарищеский матч. 12 июля. Австрия

«Полесье» Украина – «Млада Болеслав» Чехия – 2:2

Голы: Филиппов, 12, Гуцуляк, 90+2 – Маречек, 8, Севчик, 42

Полесье: Волынец, Крушинский, Матич (Корнийчук), Виале, Майсурадзе (Гришкевич), Сарапий, Таллес, Караман (Томандзото), Макуана (Мустафаев), Гуцуляк, Филиппов.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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