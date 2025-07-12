Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

12 июля в 13:00 встречаются Полесье Житомир и чешская команда Млада Болеслав.

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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Команды играют на арене Paltenstadion.

Это первый спарринг волков в этой игровой день. 12 июля в 17:30 у Полесья – матч с австрийским клубом Штурм Грац.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома (1:4 в первом матче).

Полесье – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча