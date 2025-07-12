Полесье проводит спарринг с клубом Млада Болеслав. Стартовые составы

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграет два товарищеских матча.

Следующим соперником «Полесья» станет клуб из Чехии «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате своей страны.

Матч «Полесье» – «Млада Болеслав» начнется в 13:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

На 12 июля у Полесья запланирован еще один поединок. Команда Руслана Ротаня сыграет с австрийским клубом «Штурм». Начало поединка в 17:30 по Киеву.

Полесье (стартовый состав): Волынец, Крушинский, Матич, Виале, Майсурадзе, Сарапий, Таллес, Караман, Макуана, Гуцуляк, Филиппов.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат.