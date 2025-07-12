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12.07.2025 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 12:36 | Обновлено 12 июля 2025, 12:43
172
0

Полесье проводит спарринг с клубом Млада Болеслав. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня сыграет с представителем чемпионата Чехии

12 июля 2025, 12:36 | Обновлено 12 июля 2025, 12:43
172
0
Полесье проводит спарринг с клубом Млада Болеслав. Стартовые составы
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграет два товарищеских матча.

Следующим соперником «Полесья» станет клуб из Чехии «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате своей страны.

Матч «Полесье» – «Млада Болеслав» начнется в 13:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

На 12 июля у Полесья запланирован еще один поединок. Команда Руслана Ротаня сыграет с австрийским клубом «Штурм». Начало поединка в 17:30 по Киеву.

Полесье (стартовый состав): Волынец, Крушинский, Матич, Виале, Майсурадзе, Сарапий, Таллес, Караман, Макуана, Гуцуляк, Филиппов.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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