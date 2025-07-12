Бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат

Бразильский нападающий «Полесья» Венделл может продолжить карьеру в клубе, который играет в еврокубках.

21-летний форвард близок к переходу в чемпиона Эстонии – «Левадию» из Таллина.

Речь идет о полноценном трансфере, хотя не исключена и возможность аренды.

В минувшем сезоне Венделл Габриэл Мендес Кравейро провел лишь 4 матча УПЛ за «Полесье», а также 5 поединков УПЛ за период аренды в «Вересе».

«Полесье» продолжает искать варианты для других игроков, которые вряд ли будут иметь шансы в основе команды в новом сезоне.

«Левадия» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов уступила в балтийском дерби клубу РФШ из Латвии (0:1 в первом матче).