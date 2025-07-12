Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 05:39 | Обновлено 12 июля 2025, 06:00
300
0

Бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат

Венделл может стать футболистом клуба Левадия Таллинн

12 июля 2025, 05:39 | Обновлено 12 июля 2025, 06:00
300
0
Бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат
ФК Полесье. Венделл

Бразильский нападающий «Полесья» Венделл может продолжить карьеру в клубе, который играет в еврокубках.

21-летний форвард близок к переходу в чемпиона Эстонии – «Левадию» из Таллина.

Речь идет о полноценном трансфере, хотя не исключена и возможность аренды.

В минувшем сезоне Венделл Габриэл Мендес Кравейро провел лишь 4 матча УПЛ за «Полесье», а также 5 поединков УПЛ за период аренды в «Вересе».

«Полесье» продолжает искать варианты для других игроков, которые вряд ли будут иметь шансы в основе команды в новом сезоне.

«Левадия» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов уступила в балтийском дерби клубу РФШ из Латвии (0:1 в первом матче).

По теме:
Источник: уругвайский легионер перешел из Полесья в колумбийский Насьональ
Фабрицио Романо: Борнмут подпишет голкипера Челси
МАРЛОН: «Когда ушел – понимал, что мой цикл в Шахтере еще не завершился»
Левадия Венделл Габриэл Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы чемпионат Эстонии по футболу аренда игрока Верес Ровно
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Футбол | 12 июля 2025, 06:23 3
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели

В квалификации Лиги Европы Шахтер отгрузил 6 мячей финскому Ильвесу

Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Война | 11 июля 2025, 09:00 10
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен

11 лет назад жизнь за Украину отдал лифтер из Дрогобыча Игорь Борис

В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Футбол | 11.07.2025, 13:45
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Футбол | 11.07.2025, 07:52
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Футбол | 12.07.2025, 06:13
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
10.07.2025, 14:41
Бокс
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 8
Футбол
Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
10.07.2025, 11:32
Футбол
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
10.07.2025, 00:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем