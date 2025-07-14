Стало известно, сколько получило Полесье за продажу Факундо Батисты

26-летний игрок житомирского «Полесья» 26-летний игрок житомирского «Полесья» Факундо Батиста официально покинул расположение украинского клуба.

Со следующего сезона нападающий будет выступать за колумбийский клуб «Атлетико Насьональ». Контракт между сторонами подписан на три сезона.

По информации известного портала Transfermarkt, житомирское «Полесье» получило от продажи нападающего 1.2 миллиона евро.

Напомним, что за полгода в украинском клубе форвард сыграл в 15 поединках, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.