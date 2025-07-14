Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько получило Полесье за продажу Факундо Батисты
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 09:58 | Обновлено 14 июля 2025, 10:01
1288
0

Стало известно, сколько получило Полесье за продажу Факундо Батисты

Известный портал Transfermarkt озвучил сумму трансфера

14 июля 2025, 09:58 | Обновлено 14 июля 2025, 10:01
1288
0
Стало известно, сколько получило Полесье за продажу Факундо Батисты
ФК Полесье. Факундо Батиста

26-летний игрок житомирского «Полесья» 26-летний игрок житомирского «Полесья» Факундо Батиста официально покинул расположение украинского клуба.

Со следующего сезона нападающий будет выступать за колумбийский клуб «Атлетико Насьональ». Контракт между сторонами подписан на три сезона.

По информации известного портала Transfermarkt, житомирское «Полесье» получило от продажи нападающего 1.2 миллиона евро.

Напомним, что за полгода в украинском клубе форвард сыграл в 15 поединках, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Ворсклы перебрался в чемпионат Румынии
Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 4:0. Видео голов и обзор матча
Ман Юнайтед готов купить вратаря, который помог остановить ПСЖ на КЧМ
трансферы Полесье Житомир Атлетико Насьональ чемпионат Колумбии по футболу трансферы УПЛ Факундо Батиста Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Transfermarkt
Андрей Витренко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Футбол | 13 июля 2025, 12:00 9
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025

Поединок состоится 13 июля и начнется в 22:00 по Киеву

Звезда Челси пояснил, почему футболисты ПСЖ устроили драку после финала КЧМ
Футбол | 14 июля 2025, 10:59 0
Звезда Челси пояснил, почему футболисты ПСЖ устроили драку после финала КЧМ
Звезда Челси пояснил, почему футболисты ПСЖ устроили драку после финала КЧМ

Жоао Педро заявил, что футболисты ПСЖ не умеют проигрывать

Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Бокс | 14.07.2025, 06:18
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Футбол | 14.07.2025, 00:50
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 2
Футбол
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 4
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 4
Бокс
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 78
Футбол
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем