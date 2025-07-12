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  4. Полесье проводит контрольный матч с австрийским Штурмом. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 17:09 |
295
0

Полесье проводит контрольный матч с австрийским Штурмом. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня сыграет с чемпионом Австрии

12 июля 2025, 17:09 |
295
0
Полесье проводит контрольный матч с австрийским Штурмом. Стартовые составы
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Австрии. 12 июля «Полесье» сыграет два товарищеских матча.

В первом контрольном матче дня соперником «Полесья» стал клуб из Чехии «Млада Болеслав». В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате своей страны. Поединок завершился со счетом 2:2. «Полесье» спаслось от поражения, забив в компенсированное время.

На 12 июля у Полесья запланирован еще один матч. Команда Руслана Ротаня сыграет с австрийским клубом «Штурм».

В прошлом сезоне «Штурм» стал чемпионом Австрии. Команда на два очка опередила «РБ Зальцбург».

Матч «Полесье» – «Штурм» начнется в 17:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Назаренко, Гайдучик.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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