Полесье – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
12 июля в 17:30 встречаются Полесье Житомир и австрийская команда Штурм Грац.
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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Команды играют на арене ATV-Riesneralm-Arena Irdning.
Это второй спарринг волков в этой игровой день. 12 июля в 13:00 у Полесья – матч с чешским клубом Млада Болеслав.
Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома (1:4 в первом матче).
Полесье – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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