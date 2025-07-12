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Товарищеские матчи
Полесье
12.07.2025 17:40 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 12:50 | Обновлено 12 июля 2025, 13:33
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0

Полесье – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча

12 июля 2025, 12:50 | Обновлено 12 июля 2025, 13:33
72
0
Полесье – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

12 июля в 17:30 встречаются Полесье Житомир и австрийская команда Штурм Грац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Команды играют на арене ATV-Riesneralm-Arena Irdning.

Это второй спарринг волков в этой игровой день. 12 июля в 13:00 у Полесья – матч с чешским клубом Млада Болеслав.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома (1:4 в первом матче).

Полесье – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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