В воскресенье, 13 июля состоится товарищеская игра между криворожским «Кривбассом» и венгерским «Уйпештом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Кривбасс

За 30 игр чемпионата Украины коллектив набрал 47 очков и занял 5 место турнирной таблицы. Всего 1 балла не хватило команде до 4-й строчки и участия в квалификации Лиги конференций. Из Кубка Украины «Кривбасс» вылетел на стадии 1/8 финала, потерпев поражение в игре против житомирского «Полесья».

Уйпешт

В чемпионате Венгрии «Уйпешт» получил 41 зачетный пункт за 33 игры и занял 7-е место в турнирной таблице. Для команды это неплохие результаты, ведь в прошлом сезоне коллектив находился на грани вылета и занял 10-е из возможных 12-ти мест. Из Кубка Венгрии клуб вылетел в четвертьфинале, проиграв будущему серебряному призеру турнира «Ференцварошу».

Интересные факты

«Уйпешт» пропустил 44 гола за 33 игры чемпионата – 5-й лучший показатель среди всех команд венгерской лиги.

В последних 19 официальных поединках «Уйпешт» одержал всего 3 победы.

«Кривбасс» пропустил 26 голов в прошлом сезоне УПЛ – лучшие показатели только у «Динамо» (19), «Александрия» (22) и «Колос» (25).

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Уйпешт Тотал больше 2.5 1.51 Сделать ставку

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