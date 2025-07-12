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Кривбасс
13.07.2025 18:00 - : -
Уйпешт
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Товарищеские матчи
12 июля 2025, 20:19 | Обновлено 12 июля 2025, 20:58
56
0

Кривбасс – Уйпешт. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 13 июля в 18:00 по Киеву

12 июля 2025, 20:19 | Обновлено 12 июля 2025, 20:58
56
0
Кривбасс – Уйпешт. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Кривбасс

В воскресенье, 13 июля состоится товарищеская игра между криворожским «Кривбассом» и венгерским «Уйпештом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Кривбасс

За 30 игр чемпионата Украины коллектив набрал 47 очков и занял 5 место турнирной таблицы. Всего 1 балла не хватило команде до 4-й строчки и участия в квалификации Лиги конференций. Из Кубка Украины «Кривбасс» вылетел на стадии 1/8 финала, потерпев поражение в игре против житомирского «Полесья».

Уйпешт

В чемпионате Венгрии «Уйпешт» получил 41 зачетный пункт за 33 игры и занял 7-е место в турнирной таблице. Для команды это неплохие результаты, ведь в прошлом сезоне коллектив находился на грани вылета и занял 10-е из возможных 12-ти мест. Из Кубка Венгрии клуб вылетел в четвертьфинале, проиграв будущему серебряному призеру турнира «Ференцварошу».

Интересные факты

  • «Уйпешт» пропустил 44 гола за 33 игры чемпионата – 5-й лучший показатель среди всех команд венгерской лиги.
  • В последних 19 официальных поединках «Уйпешт» одержал всего 3 победы.
  • «Кривбасс» пропустил 26 голов в прошлом сезоне УПЛ – лучшие показатели только у «Динамо» (19), «Александрия» (22) и «Колос» (25).

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
13 июля 2025 -
18:00
Уйпешт
Тотал больше 2.5 1.51 Сделать ставку

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Кривбасс Кривой Рог Уйпешт товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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