Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Уйпешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
13.07.2025 18:00 - : -
Уйпешт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 15:23 | Обновлено 13 июля 2025, 15:27
85
0

Кривбасс – Уйпешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

13 июля 2025, 15:23 | Обновлено 13 июля 2025, 15:27
85
0
Кривбасс – Уйпешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и венгерская команда Уйпешт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Кривбасс – Уйпешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Сталь Жешув – Рух Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву
Назван стартовый состав Руха на товарищеский матч против Стали в Жешуве
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Уйпешт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
Бокс | 13 июля 2025, 07:45 3
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа

Александр подготовил подарок дочери

Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Футбол | 13 июля 2025, 08:39 10
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина

Испанец определил место украинца в команде

Престон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 13.07.2025, 15:34
Престон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Престон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Теннис | 12.07.2025, 19:10
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 12.07.2025, 22:41
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 21
Футбол
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
12.07.2025, 08:55 14
Футбол
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
11.07.2025, 21:21 7
Волейбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 2
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем