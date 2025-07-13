Украина. Премьер лига13 июля 2025, 15:23 | Обновлено 13 июля 2025, 15:27
85
0
Кривбасс – Уйпешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
13 июля 2025, 15:23 | Обновлено 13 июля 2025, 15:27
85
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 18:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и венгерская команда Уйпешт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.
Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
Кривбасс – Уйпешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 июля 2025, 07:45 3
Александр подготовил подарок дочери
Футбол | 13 июля 2025, 08:39 10
Испанец определил место украинца в команде
Футбол | 13.07.2025, 15:34
Теннис | 12.07.2025, 19:10
Бокс | 12.07.2025, 22:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2025, 06:23 21
12.07.2025, 01:25 6
12.07.2025, 12:50 2
12.07.2025, 08:55 14
12.07.2025, 08:26 1
11.07.2025, 21:21 7
12.07.2025, 20:42 2
13.07.2025, 06:52