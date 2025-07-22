Забивали в первом тайме. Оболонь и Эпицентр провели контрольный матч

«Оболонь» и «Эпицентр» продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Оболони».

«Оболонь» активно готовиться к новому чемпионату. Команда уже провела семь спаррингов, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения. А восьмой поединок закончился вничью 1:1.

Счет в поединке открыл «Эпицентр». Результативным ударом отметился Андрей Борячук.

«Оболонь» отыгралась достаточно быстро. Валерий Дубко сравнял счет на 29-й минуте. Больше голов в матче не было.

Для «Эпицентра» этот спарринг стал вторым за день. Ранее команда Сергея Нагорняка в Обухове сыграла с «Колосом-2». Поединок завершился поражением «Эпицентра» со счетом 2:4.

Товарищеский матч. 22 июля. Киев

«Оболонь» Киев – «Эпицентр» Каменец-Подольский – 1:1

Голы: Дубко, 29 – Борячук, 22