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Товарищеские матчи
Оболонь
22.07.2025 17:30 – FT 1 : 1
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 19:43 |
202
0

Забивали в первом тайме. Оболонь и Эпицентр провели контрольный матч

Команды обменялись забитыми мячами

22 июля 2025, 19:43 |
202
0
Забивали в первом тайме. Оболонь и Эпицентр провели контрольный матч
ФК Эпицентр

«Оболонь» и «Эпицентр» продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Оболони».

«Оболонь» активно готовиться к новому чемпионату. Команда уже провела семь спаррингов, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения. А восьмой поединок закончился вничью 1:1.

Счет в поединке открыл «Эпицентр». Результативным ударом отметился Андрей Борячук.

«Оболонь» отыгралась достаточно быстро. Валерий Дубко сравнял счет на 29-й минуте. Больше голов в матче не было.

Для «Эпицентра» этот спарринг стал вторым за день. Ранее команда Сергея Нагорняка в Обухове сыграла с «Колосом-2». Поединок завершился поражением «Эпицентра» со счетом 2:4.

Товарищеский матч. 22 июля. Киев

«Оболонь» Киев – «Эпицентр» Каменец-Подольский – 1:1

Голы: Дубко, 29 – Борячук, 22

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Борячук Валерий Дубко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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