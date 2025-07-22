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Товарищеские матчи
Оболонь
22.07.2025 17:30 – 19 0 : 0
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 17:09 |
218
0

Оболонь и Эпицентр проводят спарринг в Киеве. Стартовые составы

Начало поединка запланировано на 17:30

22 июля 2025, 17:09 |
218
0
Оболонь и Эпицентр проводят спарринг в Киеве. Стартовые составы
ФК Эпицентр

«Оболонь» и «Эпицентр» продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команды сыграют товарищеский матч на поле «Оболони».

Для «Эпицентра» этот спарринг станет вторым за день. Ранее команда Сергея Нагорняка в Обухове сыграла с «Колосом-2». Поединок завершился поражением «Эпицентра» со счетом 2:4.

«Оболонь» активно готовиться к новому чемпионату. Команда уже провела семь спаррингов, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения.

«Оболонь» и «Эпицентр» сыграли два официальных матча. В сезоне 2022/2023 команды играли в Первой лиге. В одном матче «Оболонь» одержала победу со счетом 2:1, второй завершился вничью 0:0.

Поединок «Оболони» и «Эпицентра» пройдет на стадионе киевского клуба. Начало матча в 17:30. Трансляция не запланирована.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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