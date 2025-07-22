Оболонь и Эпицентр проводят спарринг в Киеве. Стартовые составы

«Оболонь» и «Эпицентр» продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команды сыграют товарищеский матч на поле «Оболони».

Для «Эпицентра» этот спарринг станет вторым за день. Ранее команда Сергея Нагорняка в Обухове сыграла с «Колосом-2». Поединок завершился поражением «Эпицентра» со счетом 2:4.

«Оболонь» активно готовиться к новому чемпионату. Команда уже провела семь спаррингов, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения.

«Оболонь» и «Эпицентр» сыграли два официальных матча. В сезоне 2022/2023 команды играли в Первой лиге. В одном матче «Оболонь» одержала победу со счетом 2:1, второй завершился вничью 0:0.

Поединок «Оболони» и «Эпицентра» пройдет на стадионе киевского клуба. Начало матча в 17:30. Трансляция не запланирована.