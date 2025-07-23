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Оболонь
22.07.2025 17:30 – FT 1 : 1
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 14:19 |
47
0

Оболонь – Эпицентр Каменец-Подольский – 1:1. Видео голов и обзор матча

Оба мяча команды забили в первом тайме

23 июля 2025, 14:19 |
47
0
Оболонь – Эпицентр Каменец-Подольский – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр

«Оболонь» и «Эпицентр» продолжают подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Оболони».

«Оболонь» активно готовиться к новому чемпионату. Команда уже провела семь спаррингов, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения. А восьмой поединок закончился вничью 1:1.

Счет в поединке открыл «Эпицентр». Результативным ударом отметился Андрей Борячук.

«Оболонь» отыгралась достаточно быстро. Валерий Дубко сравнял счет на 29-й минуте. Больше голов в матче не было.

Товарищеский матч. 22 июля. Киев

«Оболонь» Киев – «Эпицентр» Каменец-Подольский – 1:1

Голы: Дубко, 29 – Борячук, 22

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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