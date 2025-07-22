Эпицентр в спарринге проиграл вице-чемпиону Второй лиги

«Эпицентр» активно продолжает подготовку к дебютному сезону в УПЛ. Во вторник, 22 июля, команда сыграет два контрольных матча.

Первым соперником «Эпицентра» стал «Колос-2». В прошлом сезоне команда стала серебряным призером Второй лиги.

«Колос-2» открыл счет на 22-й минуте. Отличился игрок, находящийся в клубе на просмотре. «Эпицентр» ответил голом Ивана Бандеры.

После перерыва «Колос-2» трижды поразил ворота «Эпицентра». Подопечные Нагорняка смогли лишь сократить отставание. В итоге – победа «Колоса-2» счетом 4:2.

Во втором спарринге, запланированном на 22 июля, «Эпицентр» встретится с «Оболонью». Поединок пройдет в Киеве на «Оболонь Арене» и начнется в 17:30.

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Товарищеский матч. 22 июля. Обухов

«Колос-2» Ковалевка – «Эпицентр» Каменец-Подольский – 4:2

Голы: ИНП (22), Хруль (55), ИНП (64), Недоля (71) – Бендера (35), Григоращук (82, пен).