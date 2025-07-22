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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 11:08 |
132
0

Эпицентр и Колос-2 проводят спарринг в Обухове

Начало поединка запланировано на 11:30

22 июля 2025, 11:08 |
132
0
Эпицентр и Колос-2 проводят спарринг в Обухове
ФК Эпицентр

«Эпицентр» продолжает подготовку к дебютному сезону в УПЛ. Во вторник, 22 июля, команда Сергея Нагорняка сыграет два контрольных матча.

Первым соперником «Эпицентра» станет «Колос-2». В прошлом сезоне команда стала серебряным призером Второй лиги. «Колос-2» стал первым в группе Б, но в борьбе за чемпионство во Второй лиге уступил клубу «Пробой».

Для «Эпицентра» этот спарринг станет пятым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Сергея Нагорняка обыграла винницкую «Ниву» (4:0) и хмельницкое «Подолье» (1:0), сыграла вничью с «Рухом» (1:1) и уступила «Буковине» (0:2).

Во втором запланированном на 22 июля спарринге «Эпицентр» встретиться с «Оболонью». Поединок пройдет в Киеве на «Оболонь Арене» и начнется в 17:30.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» подписал нового тренера.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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