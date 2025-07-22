Эпицентр и Колос-2 проводят спарринг в Обухове

«Эпицентр» продолжает подготовку к дебютному сезону в УПЛ. Во вторник, 22 июля, команда Сергея Нагорняка сыграет два контрольных матча.

Первым соперником «Эпицентра» станет «Колос-2». В прошлом сезоне команда стала серебряным призером Второй лиги. «Колос-2» стал первым в группе Б, но в борьбе за чемпионство во Второй лиге уступил клубу «Пробой».

Для «Эпицентра» этот спарринг станет пятым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Сергея Нагорняка обыграла винницкую «Ниву» (4:0) и хмельницкое «Подолье» (1:0), сыграла вничью с «Рухом» (1:1) и уступила «Буковине» (0:2).

Во втором запланированном на 22 июля спарринге «Эпицентр» встретиться с «Оболонью». Поединок пройдет в Киеве на «Оболонь Арене» и начнется в 17:30.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» подписал нового тренера.