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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 10:37 |
831
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера

Вячеслав Котляр присоединился к «Эпицентру»

18 июля 2025, 10:37 |
831
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера
ФК Эпицентр. Вячеслав Котляр

Дебютант Украинской Премьер-лиги лиги Эпицентр усилил тренерский штаб Сергея Нагорняка, подписав Вячеслава Котляра. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб «Эпицентр» рад приветствовать Вячеслава Котляра в нашей семье. Желаем новых достижений, ярких моментов и общих побед вместе с нашей командой!», – говорится в сообщении.

Вячеслав Вячеславович в своей карьере футболиста играл на позиции голкипера и становился серебряным призером чемпионата Казахстана в 2012 году. С 2019 года начал свою тренерскую деятельность.

В сезоне 2023/2024 был ассистентом главного тренера тернопольской «Нивы», а в прошлом чемпионате 43-летний специалист работал ассистентом главного тренера в «Ингульце».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
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