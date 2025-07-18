ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал нового тренера

Дебютант Украинской Премьер-лиги лиги Эпицентр усилил тренерский штаб Сергея Нагорняка, подписав Вячеслава Котляра. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб «Эпицентр» рад приветствовать Вячеслава Котляра в нашей семье. Желаем новых достижений, ярких моментов и общих побед вместе с нашей командой!», – говорится в сообщении.

Вячеслав Вячеславович в своей карьере футболиста играл на позиции голкипера и становился серебряным призером чемпионата Казахстана в 2012 году. С 2019 года начал свою тренерскую деятельность.

В сезоне 2023/2024 был ассистентом главного тренера тернопольской «Нивы», а в прошлом чемпионате 43-летний специалист работал ассистентом главного тренера в «Ингульце».