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Украина. Первая лига
22 июля 2025, 12:30 | Обновлено 22 июля 2025, 13:18
1999
10

Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ

Закарпатцев в Первой лиге может заменить «Металлург»

22 июля 2025, 12:30 | Обновлено 22 июля 2025, 13:18
1999
10
Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
УАФ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport ua сообщил, сколько команд примут участие в первенстве Первой лиги:

«Вчера было получено официальное письмо от ФК «Минай», в котором отмечается, что закарпатцы собираются приостановить участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Согласно Регламенту, их заменяет команда, которая по итогам прошлого сезона заняла 14 место в Первой лиге и уступила в раунде плей-офф. Речь идет о «Металлурге». Мы уже обратились к запорожцам с запросом, готовы ли они снова выступать в Первом дивизионе. Предварительная договоренность есть. В ближайшее время должны получить официальный ответ, а уже на завтрашнем заседании Центрального Совета будет утвержден окончательный список участников».

Ранее мы сообщали, что лидер «Миная» расторг контракт с клубом и перешел в «Левый Берег».

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Минай ликвидация Первая лига Украины Вторая лига Украины инсайд Металлург Запорожье Александр Каденко снятие с чемпионата
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 10
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Jorko
От і правильно, їхнє місце чемпіонат області. А Закарпаття буде представляти ФК "Ужгород"
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+2
Battersea
Металл это дрова сейчас. Они  и во Второй будут на дне...
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0
serhiy1
Круто !
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0
c_a_p2
Погралися і хватить...
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0
Олег Мандрівник
Понтов было много, но понты не умеют играть в футбол 
Ответить
0
Andromed
як же швидко клуб здувся, не довго протрималися в професійному футболі
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0
New Zealander
Нічо страшного. ФК Ужгород на підході. 
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-2
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