Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport ua сообщил, сколько команд примут участие в первенстве Первой лиги:

«Вчера было получено официальное письмо от ФК «Минай», в котором отмечается, что закарпатцы собираются приостановить участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Согласно Регламенту, их заменяет команда, которая по итогам прошлого сезона заняла 14 место в Первой лиге и уступила в раунде плей-офф. Речь идет о «Металлурге». Мы уже обратились к запорожцам с запросом, готовы ли они снова выступать в Первом дивизионе. Предварительная договоренность есть. В ближайшее время должны получить официальный ответ, а уже на завтрашнем заседании Центрального Совета будет утвержден окончательный список участников».

Ранее мы сообщали, что лидер «Миная» расторг контракт с клубом и перешел в «Левый Берег».