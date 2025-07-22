Минай снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ
Закарпатцев в Первой лиге может заменить «Металлург»
Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport ua сообщил, сколько команд примут участие в первенстве Первой лиги:
«Вчера было получено официальное письмо от ФК «Минай», в котором отмечается, что закарпатцы собираются приостановить участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.
Согласно Регламенту, их заменяет команда, которая по итогам прошлого сезона заняла 14 место в Первой лиге и уступила в раунде плей-офф. Речь идет о «Металлурге». Мы уже обратились к запорожцам с запросом, готовы ли они снова выступать в Первом дивизионе. Предварительная договоренность есть. В ближайшее время должны получить официальный ответ, а уже на завтрашнем заседании Центрального Совета будет утвержден окончательный список участников».
Ранее мы сообщали, что лидер «Миная» расторг контракт с клубом и перешел в «Левый Берег».
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